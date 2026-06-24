PNV y EH Bildu llegan a un acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley de empleo público

PNV y EH Bildu han llegado a un acuerdo para sacar adelante la relaforma de la Ley de Empleo Público mañana, jueves, en el Parlamento de Vitoria. Según el acuerdo obtenido, EH Bildu se abstendrá y con ello posibilitará la aprobación de la modificación de la ley impulsada por EAJ-PNV.

A primeros de junio, EH Bildu se abstuvo y propició la continuación de la tramitación de la reforma legal impulsada por el PNV. Durante estos días, ambas formaciones han continuado negociando con el objetivo de llegar a un acuerdo.

De esta forma, ambas formaciones han acordado que salga adelante la modificación de la ley según fue planteada por la formación jeltzale. Además, han pactado la creación de una comisión de seguimiento para analizar periódicamente y de una manera sistemática la aplicación y efectividad de la reforma.

En esa comisión, tanto el PNV como EH Bildu analizarán conjuntamente si la ley refuerza la seguridad jurídica, asegura los derechos lingüísticos de la ciudadanía y permite la aplicación proporcionada, razonada y efectiva de la planificación lingüística de las administraciones.

El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Díaz Antxustegi, propuso a la formación de izquierdas aprobar ahor su propuesta y realizar "una evaluación conjunta" para analizar las medidas a tomar "en el caso de que no sea suficiente". En su opinión, la propuesta de los jeltzales para reformar la ley es "más prudente y da mayor seguridad jurídica".

Por su parte, EH Bildu ha manifestado en varias ocasiones que "el no acuerdo no es una opción en plena ofensiva política, mediática y judicial" contra el euskera. De hecho, el portavoz Pello Otxandiano afirmó que si no llegaban a un acuerdo antes de la votación de mañana, jueves, pediría una reunión con el lehendakari Imanol Pradales.

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