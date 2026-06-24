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EAJk eta EH Bilduk akordioa lortu dute enplegu publikoaren legearen erreforma aurrera ateratzeko

EH Bilduk abstentzioa emango du bihar, osteguna, Legebiltzarrean. Modu horretara, EAJk bultzatutako legearen aldaketa onartzea ahalbidetuko du. Horrez gainera, legearen aplikazioari eta eraginkortasunari jarraipen bateratua egitea ere adostu dute bi taldeek.

Parlamento Vasco
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EITB

Azken eguneratzea

EAJk eta EH Bilduk akordioa lortu dute bihar, osteguna, Eusko Legebiltzarrean Enplegu Publikoaren Legearen erreforma aurrera ateratzeko. Lortutako akordioaren arabera, EH Bildu abstenitu egingo da eta EAJk bultzatutako legearen aldaketa onartzea ahalbidetuko du.

Ekainaren hasieran, EH Bildu  abstenitu egin zen eta EAJk bultzatutako lege erreformaren tramitazioa ahalbidetu zuen. Harrez gero, bi alderdiek negoziatzen jarraitu dute akordio batera iristeko helburuarekin. 

Bi alderdiek orain adostu dute jeltzaleek proposatutako legearen aldaketa aurrera ateratzea. Horrez gainera, erreformaren aplikazioa eta eraginkortasuna aztertuko duen jarraipen batzorde bat sortzea ere erabki dute, aldiro-aldiro eta modu sistematikoan bilduko dena.

Batzorde horretan, EAJk eta EH Bilduk elkarrekin aztertuko dute legeak segurtasun juridikoa indartzen duen, herritarren hizkuntza eskubideak ziurtatzen dituen eta administrazioen hizkuntza-plangintza modu proportzionatuan, arrazoituan eta eraginkorrean aplikatzea ahalbidetzen duen.

(Informazioa zabaltzeko lanean ari gara)

 

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