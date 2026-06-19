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Diez Antxustegik espero du enplegu publikoaren legea onartzea eta gerora "ebaluazio bateratua" egitea proposatu dio EH Bilduri

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

EAJk Legebiltzarrean duen bozeramailearen hitzetan, jeltzaleek egindako proposamena "zuhurragoa" da eta segurtasun juridiko handiagoa ematen du. Behin onartuta, "ebaluazio bateratua" egitea proposatu dio EH Bilduri, "nahikoa ez bada" hartu beharreko neurriak aztertzeko. 

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