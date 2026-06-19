Diez Antxustegik espero du enplegu publikoaren legea onartzea eta gerora "ebaluazio bateratua" egitea proposatu dio EH Bilduri
EAJk Legebiltzarrean duen bozeramailearen hitzetan, jeltzaleek egindako proposamena "zuhurragoa" da eta segurtasun juridiko handiagoa ematen du. Behin onartuta, "ebaluazio bateratua" egitea proposatu dio EH Bilduri, "nahikoa ez bada" hartu beharreko neurriak aztertzeko.
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Otxandiano: "Akordiorik ez badago, Pradales lehendakariarekin bilera bat eskatuko dut egoera desblokeatzeko"
"Akordioaren parametroak argi" daudela uste du Otxandianok. Bere ustez, "akordiorik eza ez dela aukera bat eta arduraz jokatzeko momentua dela". "Lirika eta erretorikaren gainetik, Agirre lehendakariaren izpiritua eta ondare politikoa hiru herrialde hauetan benetan praktikan jartzeko borondatea dagoela", azpimarratu du EH Bilduko bozeramaileak.
18 pertsona hil dira Israelgo Armadak Libano hegoaldearen aurka egindako bonbardaketetan
Iranek eskatu du Israelek atzera egitea eta erasoak bertan behera uztea, Estatu Batuekin lortutako akordio-memorandumari eutsiz. Bestalde, Israelgo Gobernuak behin baino gehiagotan adierazi du akordio horrek ez duela lotzen.
Sanchez, aurrekontuen harira: "Negoziatuko dugu, eta erabakiak hartu behar badira, hipotesi horiek ematean hartuko ditugu"
Espainiako Gobernuko presidenteak berretsi du kontu publikoak aurrera ateratzeko negoziatuko duela, eta adierazi du erabakiak "hipotesi horiek gertatzen direnean" hartuko direla; Exekutiboko iturriek, berriz, azpimarratu dute asmoa legealdia agortzea dela, eta testuinguru honetan baztertu egin dute aurten hauteskundeak deitzea.
Musikaren sektorerako laguntzen banaketaren gardentasuna defendatu du Bengoetxeak, hainbat artistaren kritiken aurrean
Euskal musikaren sektorerako laguntza publikoen banaketaren inguruan sortutako polemikaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak hainbat artistak egindako kritikei erantzun die. Laguntzak esleitzeko irizpideei buruzko zalantzen aurrean, Ibone Bengoetxeak prozesua zorrotza dela eta gardentasun osoz gauzatzen dela adierazi du.
Sanchezek "konfiantza" helarazi dio Zapaterori eta haren familiaren egoerarekin "enpatizatu" du
Gobernuko presidenteak Bruselan adierazi duenez, Zapaterok "dagokion unean emango ditu azalpenak". Egunotan berarekin hitz egin duela eta "lasai" dagoela adierazi du.
Kongresuak "blokeo" politikoaren gaineko mozioa onartu du, eta eskatu dio Sanchezi ustelkeriagatik "ardura hartzeko"
Mozioa aurrera atera da PP, Vox, UPN eta Junts alderdien aldeko 177 botoekin, eta EAJ eta Coalicion Canaria abstenitu egin dira. Gainerako talde parlamentarioek idatzi horren kontra bozkatu dute.
Epaileak Zapateroren alabak eta idazkaria inputatu ditu
Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak eskatuta hartu du erabakia epaileak, beren defentsarako eskubidea baliatu ahal izan dezaten.
Chivitek Foru Hobekuntzaren erreforman euskara berezko hizkuntza gisa aitortzea proposatu du
Nafarroako presidenteak proposamen hori defendatuko du Foru Hobekuntzaren erreforman, eta hizkuntza hezkuntzatik, aniztasunetik eta ezagutzatik lantzearen aldeko apustua egingo du, eztabaida politikotik urrun.
Trumpek akordioa sinatu du Iranekin, Versaillesera egindako bisitan
AEBko presidenteak aurreikusitakoa baino bi egun lehenago zigilatu du ituna. Iranek dio Israelek Libanoko hegoaldetik erabat erretiratzeari uko eginez gero, akordioa bertan behera geratuko litzatekeela. Akordioak, 14 puntuz osatua, 60 egun ematen dizkie aldeei beste atal batzuk negoziatzeko.