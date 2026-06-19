Díez Antxustegi espera aprobar la ley de empleo público y propone a EH Bildu realizar después una "evaluación conjunta"
El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, asegura que la propuesta de los jeltzales para reformar la ley es "más prudente y da mayor seguridad jurídica", y plantea a EH Bildu realizar "una evaluación conjunta" para analizar las medidas a tomar "en el caso de que no sea suficiente".
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