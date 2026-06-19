Díez Antxustegi espera aprobar la ley de empleo público y propone a EH Bildu realizar después una "evaluación conjunta"

Otxandiano ha defendido en una entrevista en Euskadi Irratia que "los parámetros del acuerdo están claros" y cree que "la falta de acuerdo no es una opción y es el momento de actuar con responsabilidad". "Por encima de la lírica y la retórica, hay una voluntad de poner en práctica realmente el espíritu y el legado político del lehendakari Agirre en estos tres territorios", ha subrayado el portavoz de EH Bildu.