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Otxandiano: "Akordiorik ez badago, Pradales lehendakariarekin bilera bat eskatuko dut egoera desblokeatzeko"

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

"Akordioaren parametroak argi" daudela uste du Otxandianok. Bere ustez, "akordiorik eza ez dela aukera bat eta arduraz jokatzeko momentua dela". "Lirika eta erretorikaren gainetik, Agirre lehendakariaren izpiritua eta ondare politikoa hiru herrialde hauetan benetan praktikan jartzeko borondatea dagoela", azpimarratu du EH Bilduko bozeramaileak. 

EH Bildu EAJ-PNV Euskara Pello Otxandiano Politika

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