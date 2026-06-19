ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Otxandiano: "Si no hay acuerdo, pediré una reunión con el lehendakari Pradales para desbloquear la situación"

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Euskaraz irakurri: Otxandiano: "Akordiorik ez badago, Pradales lehendakariarekin bilera bat eskatuko dut egoera desblokeatzeko"
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Otxandiano ha defendido en una entrevista en Euskadi Irratia que "los parámetros del acuerdo están claros" y cree que "la falta de acuerdo no es una opción y es el momento de actuar con responsabilidad". "Por encima de la lírica y la retórica, hay una voluntad de poner en práctica realmente el espíritu y el legado político del lehendakari Agirre en estos tres territorios", ha subrayado el portavoz de EH Bildu. 

EH Bildu EAJ-PNV Euskera Pello Otxandiano Política

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