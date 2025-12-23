EUSKARARI BURUZKO EPAIAK
Auzitegi Konstituzionalak erabakiko du EAEko enplegu publikoko hizkuntza-eskakizunei buruz

EAEko Auzitegi Nagusiak Konstituzio Auzitegiari galdetu dio ea konstituzionala den edo ez EAEko lanpostu publiko guztiek hizkuntza-eskakizun bat ezarrita izatea. Epaileetako batek boto partikularra igorri du;  bere ustez, zalantzan dagoen legeak ez du "inolako desorekarik eragiten". Eusko Jaurlaritzak "oso larritzat" jo du erabakia. 

BILBAO, 24/07/2025.- Alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido
Euskal Herriko alkate eta zinegotzien protestak euskararen aurkako epaiak direla eta.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salako Hirugarren Sekzioak erabaki du, azkenean, Konstituzio Auzitegiari galdetzea ea Euskal Enplegu Publikoaren Legearen 187.5 artikuluak (administrazioko hizkuntza-eskakizunei buruzkoa) Espainiako Konstituzioa urratzen duen ala ez. Erabaki horren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. EAEko Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, hiru magistratuetako batek boto partikularra igorri du.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak abendu hasieran pentsatu zuen galdera Konstituzionalera igortzea, Alderdi Popularrak eta Voxek enplegu publikoaren legeari jarritako errekurtsoak ebatzi aurretik. Hori dela eta, auzibidean parte diren aldeei (Eusko Jaurlaritza, PP eta Vox) eta Fiskaltzari alegazioak aurkezteko eskatu zien. Une hartan, Eusko Jaurlaritzak ez zuela horretarako arrazoirik ikusten adierazi zuen, nahiz eta Fiskaltza erabaki hori hartzearen alde agertu zen. Gaur, berriz, EITBk kontsultatutako Jaurlaritzako iturriek "oso larritzat" jo dute erabakia.

Konstituzio Auzitegiak aztertuko duen artikuluak honako hau ezartzen du: "Euskal administrazio publikoetan dauden lanpostu guztiek, horien instituzio eta organismoek, aldi baterakoak edo egoeraren araberakoak barne, dagokien hizkuntza-eskakizuna izango dute, lanpostu horiei eta xede horretarako eska daitezkeen hizkuntza-trebetasunei esleitutako komunikazio-ezaugarri eta -beharren arabera zehaztuta".

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren ustez, artikulu horrek baldintzatu egiten du Voxek eta PPk aurkeztutako errekurtsoei buruzko behin betiko epaia, eta beharrezkotzat jotzen du Konstituzio Auzitegiak ebaztea legearen atal hori Konstituzioarekin bat datorren ala ez, ebazpena eman aurretik. 

Argitaratu berri duen autoan zehazten duenez, lanpostu guztiek hizkuntza-eskakizuna izan behar dutela exijitzea ez du orain arte Konstituzio Auzitegiak "berariaz" aztertu , eta zalantza konstituzionala "justifikatzen duten arrazoi ugari" daudela uste du. "Hizkuntza-eskakizuna lanpostu guztiek izatea, eta ez bakarrik proportzionaltasun-printzipioaren arabera ezarri daitezkeenak, objektibotasunez disuasio-elementua da enplegu publikoa lortu nahi dutenentzat eta euskaldunak ez direnentzat", dio auzitegiak.

Boto partikularra

Erabaki hau hartu behar zuten magistratu guztiak ez daude ados kontsulta egiteko erabaki horrekin. Hiru magistratuetako batek boto partikularra eman du, uste baitu Enplegu Publikoaren Euskal Legearen artikulu horrek ez duela "inolako desorekarik eragiten gaztelaniaren aldean". Boto partikular horren arabera, arau hori "duela urte askotatik dago ezarrita Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Konstituzio Auzitegiak baliozkotu egin zuen Kataluniako araudiari buruzko epaian, azken hori are zorrotzagoa izanik funtzio publikoan hizkuntza koofiziala jakiteari dagokionean".

Protesta en el exterior del Parlamento vasco durante el debate de los Presupuestos de 2026, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Iñaki Berasaluce / Europa Press 23/12/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

325 milioi euro gastu sozialera beharrean erabilera militarrera bideratu daitezkeela salatu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean

Euskadiko GKEen Koordinakundeak eta Zehar-Errefuxiatuekin deitutako protesta batek astearte honetan Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuak atea irekitzen dio erabilera militarrera bideratzea inbertsio industrialerako ziren 325 milioi euro. Azaldu dutenez, gobernu-taldeek (EAJ eta PSE) zuzenketa bat aurkeztu dute Lankidetza eta Elkartasunaren Euskal Legearen 10. artikulua aldatzeko eta "armamentuen industriarekin ekonomikoki elkarlanean aritzeko, betiere Europakoa bada".

