Auzitegi Konstituzionalak erabakiko du EAEko enplegu publikoko hizkuntza-eskakizunei buruz
EAEko Auzitegi Nagusiak Konstituzio Auzitegiari galdetu dio ea konstituzionala den edo ez EAEko lanpostu publiko guztiek hizkuntza-eskakizun bat ezarrita izatea. Epaileetako batek boto partikularra igorri du; bere ustez, zalantzan dagoen legeak ez du "inolako desorekarik eragiten". Eusko Jaurlaritzak "oso larritzat" jo du erabakia.
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salako Hirugarren Sekzioak erabaki du, azkenean, Konstituzio Auzitegiari galdetzea ea Euskal Enplegu Publikoaren Legearen 187.5 artikuluak (administrazioko hizkuntza-eskakizunei buruzkoa) Espainiako Konstituzioa urratzen duen ala ez. Erabaki horren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. EAEko Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, hiru magistratuetako batek boto partikularra igorri du.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak abendu hasieran pentsatu zuen galdera Konstituzionalera igortzea, Alderdi Popularrak eta Voxek enplegu publikoaren legeari jarritako errekurtsoak ebatzi aurretik. Hori dela eta, auzibidean parte diren aldeei (Eusko Jaurlaritza, PP eta Vox) eta Fiskaltzari alegazioak aurkezteko eskatu zien. Une hartan, Eusko Jaurlaritzak ez zuela horretarako arrazoirik ikusten adierazi zuen, nahiz eta Fiskaltza erabaki hori hartzearen alde agertu zen. Gaur, berriz, EITBk kontsultatutako Jaurlaritzako iturriek "oso larritzat" jo dute erabakia.
Konstituzio Auzitegiak aztertuko duen artikuluak honako hau ezartzen du: "Euskal administrazio publikoetan dauden lanpostu guztiek, horien instituzio eta organismoek, aldi baterakoak edo egoeraren araberakoak barne, dagokien hizkuntza-eskakizuna izango dute, lanpostu horiei eta xede horretarako eska daitezkeen hizkuntza-trebetasunei esleitutako komunikazio-ezaugarri eta -beharren arabera zehaztuta".
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren ustez, artikulu horrek baldintzatu egiten du Voxek eta PPk aurkeztutako errekurtsoei buruzko behin betiko epaia, eta beharrezkotzat jotzen du Konstituzio Auzitegiak ebaztea legearen atal hori Konstituzioarekin bat datorren ala ez, ebazpena eman aurretik.
Argitaratu berri duen autoan zehazten duenez, lanpostu guztiek hizkuntza-eskakizuna izan behar dutela exijitzea ez du orain arte Konstituzio Auzitegiak "berariaz" aztertu , eta zalantza konstituzionala "justifikatzen duten arrazoi ugari" daudela uste du. "Hizkuntza-eskakizuna lanpostu guztiek izatea, eta ez bakarrik proportzionaltasun-printzipioaren arabera ezarri daitezkeenak, objektibotasunez disuasio-elementua da enplegu publikoa lortu nahi dutenentzat eta euskaldunak ez direnentzat", dio auzitegiak.
Boto partikularra
Erabaki hau hartu behar zuten magistratu guztiak ez daude ados kontsulta egiteko erabaki horrekin. Hiru magistratuetako batek boto partikularra eman du, uste baitu Enplegu Publikoaren Euskal Legearen artikulu horrek ez duela "inolako desorekarik eragiten gaztelaniaren aldean". Boto partikular horren arabera, arau hori "duela urte askotatik dago ezarrita Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Konstituzio Auzitegiak baliozkotu egin zuen Kataluniako araudiari buruzko epaian, azken hori are zorrotzagoa izanik funtzio publikoan hizkuntza koofiziala jakiteari dagokionean".
Zure interesekoa izan daiteke
Gipuzkoak alzheimerraren arreta goiztiarrerako zerbitzu aitzindaria izango du 2026an
Donostian egongo da, eta Europako erreferente bihurtu nahi da bere ikuspegi berritzaile, prebentibo eta komunitarioagatik.
Emakume bat hil da trenak harrapatuta, Gasteizko geltokiaren inguruan
Ezbeharra 14:30ak aldera gertatu da, eta, ondorioz, ordu eta erdiz trenbideko zirkulazioa eten behar izan dute.
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du udalerriko emakume baten hilketa matxista salatzeko
Barakaldoko Udalak elkarretaratzea egin du Herriko Plazan 54 urteko emakume baten hilketa matxista salatzeko. Miren Elgarrestak, Emakunderen zuzendariak, irmo gaitzetsi du hilketa, eta errua "desberdintasun sozialei" egotzi die "matxismo soziala" areagotzearen eragile nagusi gisa.
Gripe kasuek behera egin dute bigarren astez jarraian EAEn
Gripearen eraginak behera egin duen arren, Gabonetan jarduera sozialak gora egingo duela-eta kontuz ibiltzeko deia egin dute Osasun Sailak eta Osakidetzak.
325 milioi euro gastu sozialera beharrean erabilera militarrera bideratu daitezkeela salatu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean
Euskadiko GKEen Koordinakundeak eta Zehar-Errefuxiatuekin deitutako protesta batek astearte honetan Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuak atea irekitzen dio erabilera militarrera bideratzea inbertsio industrialerako ziren 325 milioi euro. Azaldu dutenez, gobernu-taldeek (EAJ eta PSE) zuzenketa bat aurkeztu dute Lankidetza eta Elkartasunaren Euskal Legearen 10. artikulua aldatzeko eta "armamentuen industriarekin ekonomikoki elkarlanean aritzeko, betiere Europakoa bada".
Barakaldoko 54 urteko emakumearen heriotza hilketa matxista izan dela baieztatu dute
27 urteko gizon bat atxilotu dute ustezko hiltzaile gisa. Agintariek hilketa gaitzetsi eta elkarretaratzea deitu dute gaurko: 12:00etan, Barakaldoko Herriko Plazan. Argitan talde feministak, bestalde, beste bilkura bat deitu du: 19:00etan, Bide Onera plazan.
Ustezko delitu-sare bateko 50 pertsona atxilotu dituzte, 400 pertsonari baino gehiagori online iruzur egiteagatik
Guardia Zibilak hiru etxebizitza miatu ditu, Bilbon, Barakaldon eta Miranda de Ebron (Burgos), eta ikertutako delituekin lotutako materiala konfiskatu du.
Albiste izango da: Aurrekontu Orokorren Proiektuaren eztabaida eta ebazpena, kontzentrazioa Barakaldon eta Olentzero eta Mari Domingiren bisita Bilbon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Olentzerok eta Mari Domingik ilusioz beteko dituzte Bilboko kaleak gaur
Kalejira 17:30ean hasiko da, Moyua plazatik, eta Kale Nagusia zeharkatuko du Arriaga antzokiraino. Bertan, ikuskizuna, tailerrak eta Euskal Herriko Gabonetako pertsonaiarik maitatuenak izango dira.