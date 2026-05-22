Udalekuetan adingabeen babesa indartzeko erreformaren behin betiko testua onartu du Legebiltzarrak
Gazteria Legearen aldaketa Bernedo auziak bultzatu du, eta batzordean eta osoko bilkuran onartu behar da oraindik. 600.000 eurorainoko isunak aurreikusten ditu.
Eusko Legebiltzarrak Gazteria Legea moldatzeko behin betiko testua onartu du, ponentzia fasean. EAJk eta PSE-EEk bultzatutako lege aldaketa da, eta aisialdiko eta denbora libreko jardueretan adingabeen babesa indartu nahi du.
Bernedo auzia ezagunaren ondoren heldu da erreforma, eta Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoaren Batzordean eztabaidatu eta bozkatu behar da, maiatzaren 27an. Ondoren, ekainean, osoko bilkuran eztabaidatuko da.
Lehen bileran, erreformaren "behin betiko testua" zehaztu da. EAJren eta PSE-EEren zuzenketa bat eta PPren bi jasotzen ditu testuak.
Erantzukizunpeko adierazpena
Lege proposamenak bost artikulu eta azken xedapen bat ditu. Horrelakoak abiatu aurretik egiten zen komunikazioa erantzukizunpeko adierazpen batengatik ordezkatzen du testu berriak.
Horrela bermatu nahi da jarduera antolatzen duen pertsonak bere gain hartuko duela jarduera horri aplikagarri zaizkion baldintzak eta arauak betetzeari buruzko legezko erantzukizun osoa.
Halaber, adingabeekin lan egiten duten langileek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izatea ezartzen du. Urtero berritu beharko da ziurtagiria.
Gainera, haur eta gazteentzako zerbitzu eta ekipamenduen onarpen ofiziala, titulartasun publikokoa zein pribatukoa, organo eskudunaren administrazio-ebazpen baten bidez egitea jasotzen du, ezartzen diren baldintzak eskatu eta egiaztatu ondoren.
Arau hausteak
Erreforma proposamenak arau hausteen eta zehapenen araubidea berrikusten eta argitzen du, adingabeekin jarduerak egiten dituzten pertsonen erantzukizun maila handitzeko.
Arau hauste oso larritzat tipifikatzen dira diskriminazio jarrerak edo edozein indarkeria mota, eta 600.000 eurorainoko zigorrak aurreikusten dira.
Arau hauste oso larriez gain, arau hauste larritzat jotzen da erantzukizun zibileko asegururik eta sexu-delituen ziurtagiri negatiborik ez izatea, bai eta instalazioetan eta ekipamenduetan jarduerak egiteko beharrezko segurtasun neurririk ez izatea ere.
