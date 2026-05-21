GASTRONOMIA
Euskal Sukaldaritza Berriaren sortzaileek, Txomin Etxaniz upategiko familiak eta Izaskun Orivek jaso dituzte Gastronomia Sariak

18:00 - 20:00
EITB

Eusko Jaurlaritzak 2025eko Euskadi Gastronomia Sariak banatu dizkie gaur "euskal gastronomiaren historia eta etorkizuna markatu duten erreferenteei". Lehen edizio honetan, saridunak honakoak izan dira: Euskal Sukaldaritza Berriaren sustatzaileak, gastronomiako ibilbide onenaren sari bereziarekin; Andres, Ernesto eta Iñaki Txueka Isasti anaiak, Txomin Etxaniz upategiko arduradunak, enogastronomia ibilbide onenaren sariarekin; eta Izaskun Orive Aizpuru, AidTec Solutions enpresaren sortzailea, talentu gaztearen sariarekin.

