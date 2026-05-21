Ertzaintzak 71 urteko gizon bat atxilotu du Azpeitian, haur-pornografiako 110.000 artxibo informatiko zituelako

Ikerketan baieztatu egin dute atxilotuak aurrekariak zituela halako delituengatik, 2011n eta 2014an ere atxilotu zuten.

EITB

Ertzaintzak 71 urteko gizon bat atxilotu du Azpeitian, adingabeen kontrako sexu abusuen materiala edukitzea egotzita. Poliziaren arabera, haren gailu informatikoetan 280 gigabit inguruko eduki ilegala aurkitu dute. Operazioan Urola Kostako ertzain-etxeko eta Zibersegurtasun Koordinazioko burutzako agenteek parte hartu dute.

Ikerketa maiatzean abiatu zuten, Ertzaintzak informazioa jaso ondoren. Horren arabera, Azpeitiko bizilagun batek haur esplotazio sexualeko irudiak eta bideoak zituen hainbat gailu informatikotan.

Sarbide eta pasahitzak

Ondorengo ikerketek susmagarria identifikatzeko aukera eman zuten, eta egiaztatu zuten haur pornografia trukatzeko erabiltzen diren plataforma eta aplikazioekin lotutako sarbide profilak eta pasahitzak erabiltzen zituela.

Azpeitiko epaitegiaren baimenarekin, joan den asteartean sartu eta miatu zuten ikertuaren etxebizitza. Operazioan hainbat gailu elektroniko atzeman zituzten, eta haietan haur pornografia edukiko 110.000 artxibo inguru aurkitu zituzten; guztira, ia 280 gigabit.

Miaketa egin ondoren, susmagarria atxilotu zuten, adingabeen sexu abusuen materiala edukitzea egotzita. Polizia eginbideak amaituta, epailearen aurrera eraman dute, ostegun honetan.

Aurrekariak

Ikerketak, gainera, baieztatu du atxilotuak aurrekariak zituela halako delituengatik. 2011n, Polizia Nazionalak atxilotu zuen adingabeen ustelkeriagatik, eta 2014an Guardia zibilak berriz atxilotu zuen haur pornografiaren delitu batengatik.

Ertzaintzak zabalik dauka ikerketa, atzemandako materialean agertzen diren biktimak identifikatzeko eta gertakariekin lotura izan dezaketen beste pertsona batzuk aurkitzeko.

Ertzaintza Gizartea

