Facuak hipoteka-klausuletan espezializatutako Bilboko epaitegiaren "kolapsoa" salatu eta neurriak eskatu ditu
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak organo judizialen "aparteko lan-karga" onartu du, eta kexa Eusko Jaurlaritzako Justiziari helarazi dio.
Facua-Euskadi kontsumitzaileen elkarteak hipoteka-gastuetan espezializatutako Bilboko epaitegia indartzea eskatu du, "kolapsatuta" dagoelako, eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak (BJKN) Eusko Jaurlaritzari bidali dio erreklamazioa, baliabide gehiago eman ditzan.
Facuak bere idazkian Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari eskatu dio "langile gehiago bidaltzea eta baliabide teknikoak indartzea Bilboko Auzitegi Nagusiko Zibileko Ataleko 15. plazan, banku-klausulen bidezko prozeduretan espezializatutako epaitegian".
Elkarteak azaldu duenez, epaitegi horrek "atzerapen handia du esleitu zaizkion prozeduren izapidetzean, eta horrek benetako babes judizialerako eskubidea garatzea eragozten du".
Justizia Zerbitzu Publikoaren eraginkortasunaren arloko neurriei buruzko urtarrilaren 2ko 1/2025 Lege Organikoa indarrean sartu ondoren, plaza horrek jaso ditu gehiegizko banku-klausulen ondoriozko prozedurak, erreforma horren aurretik epaitegi bereziari zegozkionak gai horietarako.
Epaitegi bereziak jada pairatzen zuen atzerapenari "araua betetzen dela bermatzeko garatu behar izan diren lanek eragindako atzerapena gehitu behar zaio", egiaztatu du.
Horregatik, "finantza-erakundeak auzitara eraman zituzten kontsumitzaileek urteak itxaron behar izaten dituzte organo honek beren prozedurak ikus ditzan, eta horrek erabateko atzerapena eragiten du kasu horien garapenean".
Facua-Euskadik BJKNri eskatu dio "beharrezkoak diren ekintza guztiak egin ditzala plaza horretako langile kopurua areagotzeko eta baliabide teknikoak indartzeko", esleitutako auziak azkarrago konpondu ahal izateko.
Erantzun gisa, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak aitortu du jakitun dela organo judizialek "lan karga handia" jasaten dutela. Hori dela eta, kexa Eusko Jaurlaritzako Justizia Zuzendaritzari helarazi diola jakinarazi du, "gertaeren berri izan dezan eta, hala badagokio, giza baliabideei eta baliabide materialei dagokienez antzematen diren akatsak konpontzeko neurriak har ditzan".
