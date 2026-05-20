Genetistek baieztatu egin dute Lukas Aguirreren kasuko labaneko odola biktimarena dela

Gaur lekukotza eman duten ertzainek baieztatu egin dute bi gizonezko akusatuen DNA zegoela gertakarien ondoren topatutako zapatila baten lokarrietan; ustez, akusatu nagusiak berea galdu zuen liskarrean eta errazago ihes egiteko elkarrekin trukatu zuten zapatilan zegoen, zehazki Aguirreren DNA. Bigarren akusatuaren galtzetan ere topatu dute biktimaren DNA. 

Lukas Agirreren epaiketa. Argazkia: EFE.
2022ko Eguberri egunean Donostian bi labankada jaso ondoren hildako Lukas Aguirreren heriotzaren epaiketaren bederatzigarren egunean deklaratu duten Ertzaintzako polizia zientifikoko genetista adituek baieztatu egin dute krimenean erabili omen zen labanan aurkitutako odola biktimarena zela, baina azaldu dute ez zutela DNA arrastorik aurkitu armaren kirtenean, ezta hatz markarik ere.

Aldeen galderei erantzunez argitu dutenez, labanaren heldulekuak zimurtsuak izan arren, ezin izan zuten horietan DNA nahikorik aurkitu, beharbada lagina hondatu egin zelako, obrako edukiontzian zegoen hautsaren edo beste hondakin batzuen ondorioz.

Hala ere, gaur lekukotza eman duten ertzainek baieztatu dute bi gizonezko akusatuen DNA zegoela gertakarien ondoren topatutako zapatila baten lokarrietan; ustez, akusatu nagusiak berea galdu zuen liskarrean eta errazago ihes egin zedin trukatu zuten zapatilan zegoen, zehazki, Agirreren DNA.

Polizia horiek jakinarazi dute, halaber, gau hartan bigarren prozesatuak jantzi zituen galtzetan egindako analisietan, bere DNAz gain, biktimarena eta identifikatu gabeko hirugarren pertsona batena ere agertu zirela.

Odol-laginak

Ikustaldiaren beste une batean, Donostia Ospitaleko mediku batek hitz egin du. Akusatuei odol laginak atera zizkien, analisi toxikologikoa egiteko. Defentsak galdetu dio ea zer dela eta pasa ziren zortzi ordu eskatu zenetik diligentzia egin zen arte, eta medikuak erantzun du arreta medikoari dagokionez ez zela "atzerapenik" egon tramite horretan. 

Profesional horrek zehaztu du, halaber, bi erruztatuek antsiolitikoak eskatu bazizkioten ere, modu ulergarrian zihardutela, kolaboratzeko jarrera zutela eta ez zutela desoreka, goragalea edo bestelako sintomarik. 

Epaiketak ostegunean jarraituko du, hainbat diziplinatako auzitegi-adituen azalpenekin. Autopsia egin zuten profesionalek ostiralean deklaratuko dute.

