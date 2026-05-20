INDARKERIA MATXISTA
Arguedasko hilketako ustezko hiltzailea ostegun honetan izango da epailearen aurrean

43 urteko gizona bere kabuz joan zen astelehenean Valtierrako Guardia Zibilaren kuartelera, eta bikotekideari eraso egin ziola aitortu zuen. Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu hilketa matxistagatik, eta herrian gaitzespen elkarretaratzea egin dute biktimaren oroimenez.

Artxiboko irudia: Foruzaingoa

Arguedasen (Nafarroa) bikotekidea hiltzea egotzita atxilotutako gizona ostegun honetan eramango dute epailearen aurrera, eta hark erabakiko du behin-behinean espetxean sartuko duten ala ez.

43 urteko gizona bere kabuz joan zen astelehenean Valtierrako Guardia Zibilaren kuartelera, eta bikotekideari familiaren etxebizitzan eraso egin ziola aitortu zuen. Handik gutxira, biktimaren senide batek 44 urteko emakumea hilda aurkitu zuen etxebizitzan, eta Foruzaingoari deitu zion. Emakumeak bi hilabete zeramatzan Nafarroako herri horretan bizitzen.

Agenteek heriotza baieztatu eta gizona atxilotu zuten, genero indarkeriako delitua egotzita. Ikerketak Foruzaingoaren esku jarraitzen du.

Hilketaren berri izan ondoren, Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri zituen eta biktimaren oroimenez elkarretaratzea deitu zuen. Halaber, Nafarroako erakundeek eta ordezkari politikoek indarkeria kasu hau gaitzetsi dute.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa); eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik. Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ezabatu egin behar da dei-zerrendatik.

