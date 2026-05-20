VIOLENCIA MACHISTA
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El acusado de matar presuntamente a su pareja en Arguedas pasa este jueves a disposición judicial

El hombre, de 43 años, se entregó el lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra tras confesar la agresión a su pareja en el domicilio familiar. Arguedas ha decretado tres días de luto oficial y este martes ha celebrado una concentración de repulsa en recuerdo de la víctima.
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Foto de archivo: Policia Foral
Euskaraz irakurri: Arguedasen bikotekidea ustez hiltzeagatik atxilotutako gizona ostegun honetan eramango dute epailearen aurrera
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EITB

Última actualización

El hombre detenido por el presunto asesinato machista de su pareja en Arguedas pasará este jueves a disposición judicial en Tudela, donde la magistrada decidirá si ingresa en prisión provisional.

El arrestado, de 43 años, se entregó el lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra y confesó haber agredido a su pareja en el domicilio familiar. Poco después, un familiar de la víctima encontró a la mujer, de 44 años, fallecida en la vivienda y alertó a la Policía Foral. La mujer asesinada llevaba tan solo 2 meses viviendo en la localidad navarra. 

Los agentes confirmaron la muerte y detuvieron al hombre como presunto autor de un homicidio en el ámbito de la violencia de género. La investigación sigue en manos de la Policía Foral.

Tras conocerse el crimen, el Ayuntamiento de Arguedas decretó tres días de luto oficial y convocó una concentración de repulsa en recuerdo de la víctima. Instituciones navarras y representantes políticos mostraron además su condena por este nuevo caso de violencia machista.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

 

El Ayuntamiento de Arguedas decreta tres días de luto por el asesinato machista
Un hombre mata a su mujer de 44 años en Arguedas
Chivite expresa su "más rotunda condena" ante el presunto asesinato machista de Arguedas
Violencia machista Machismo Víctimas de violencia machista Navarra Sociedad

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