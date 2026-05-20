El acusado de matar presuntamente a su pareja en Arguedas pasa este jueves a disposición judicial

El hombre detenido por el presunto asesinato machista de su pareja en Arguedas pasará este jueves a disposición judicial en Tudela, donde la magistrada decidirá si ingresa en prisión provisional.

El arrestado, de 43 años, se entregó el lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra y confesó haber agredido a su pareja en el domicilio familiar. Poco después, un familiar de la víctima encontró a la mujer, de 44 años, fallecida en la vivienda y alertó a la Policía Foral. La mujer asesinada llevaba tan solo 2 meses viviendo en la localidad navarra.

Los agentes confirmaron la muerte y detuvieron al hombre como presunto autor de un homicidio en el ámbito de la violencia de género. La investigación sigue en manos de la Policía Foral.

Tras conocerse el crimen, el Ayuntamiento de Arguedas decretó tres días de luto oficial y convocó una concentración de repulsa en recuerdo de la víctima. Instituciones navarras y representantes políticos mostraron además su condena por este nuevo caso de violencia machista.