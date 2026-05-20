TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La avería de un camión provoca retenciones en la AP-8 en Elgoibar hacia Bilbao

Un camión averiado obliga a cortar un carril en la AP-8, a la altura de Elgoibar, y genera problemas de tráfico en dirección Bilbao.
author image

EITB

Última actualización

Un camión averiado obliga a cortar un carril en la AP-8, a la altura de Elgoibar, y genera problemas de tráfico en dirección Bilbao.

La incidencia se ha registrado en la AP-8, en Elgoibar (Gipuzkoa), en sentido Bilbao, después de que un camión haya sufrido una avería en la vía.

Como consecuencia, uno de los carriles ha quedado cerrado al tráfico y se están produciendo retenciones en la zona.

Las autoridades piden precaución a las personas conductoras que circulen por ese tramo de la autopista.

Elgoibar Autopista A8 Sociedad

Te puede interesar

mango-fundador
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El hijo del fundador de Mango sale en libertad tras depositar la fianza de un millón de euros

El empresario falleció en 2024 durante una excursión en Montserrat tras precipitarse por un barranco mientras paseaba con su hijo. En un primer momento, la causa fue considerada accidental y el caso llegó a archivarse, pero la aparición de nuevos indicios llevó a la jueza instructora a reabrir la investigación e investigar a su hijo, Jonathan Andic, como presunto autor de homicidio.

Cargar más
Publicidad
X