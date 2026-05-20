La avería de un camión provoca retenciones en la AP-8 en Elgoibar hacia Bilbao
Un camión averiado obliga a cortar un carril en la AP-8, a la altura de Elgoibar, y genera problemas de tráfico en dirección Bilbao.
La incidencia se ha registrado en la AP-8, en Elgoibar (Gipuzkoa), en sentido Bilbao, después de que un camión haya sufrido una avería en la vía.
Como consecuencia, uno de los carriles ha quedado cerrado al tráfico y se están produciendo retenciones en la zona.
Las autoridades piden precaución a las personas conductoras que circulen por ese tramo de la autopista.
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