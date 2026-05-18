Un hombre mata a su mujer de 44 años en Arguedas

Una mujer de 44 años ha sido asesinada presuntamente por su marido este fin de semana en la localidad navarra de Arguedas.

Según fuentes de la investigación, un familiar de la víctima ha alertado de los hechos esta tarde a la Policía Foral, prácticamente al mismo tiempo que el hombre, de 43 años, se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra; al parecer, ha confesado haber agredido a la mujer.

Posteriormente, agentes de la Policía Foral han acudido a la vivienda y han hallado el cuerpo sin vida.

En ese momento, la Guardia Civil ha procedido a la detención inmediata del varón como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género, y ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las primeras diligencias.

La investigación ha sido asumida por la Policía Foral, en aplicación de los acuerdos de coordinación vigentes. Según las primeras comprobaciones, no constaban denuncias previas por violencia de género.

En declaraciones a Radio Euskadi, el alcalde de Arguedas, José Luis Sanz, ha adelantado que el Ayuntamiento convocará para mañana una concentración en protesta por el asesinato. El acto, en el que llevarán a cabo un minuto de silencio, tendrá lugar al mediodía frente al Ayuntamiento.

Se trata de la segunda víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año en Navarra.

"Rotunda condena"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha expresado a través de las redes sociales su "más rotunda condena" ante lo ocurrido.

"Es absolutamente insoportable. Todo mi cariño y apoyo a la familia y amigos de la mujer asesinada", sostiene en un mensaje difundido en X.