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Euskalduna Bilbao, reconocido como mejor espacio musical en los Eventex Awards 2026

El jurado, compuesto por especialistas internacionales del sector, ha resaltado especialmente "la excepcional capacidad técnica del Palacio, su sólida identidad cultural, una programación constante y el alto grado de conexión y respuesta del público".
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El auditorio principal del Palacio Euskalduna Bilbao, en una imagen de archivo. Foto: Palacio Euskalduna Bilbao

Euskaraz irakurri: Euskalduna Bilbaok musika areto onenaren aitortza jaso du Eventex Awards 2026 sarietan
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EITB

Última actualización

El Palacio Euskalduna Bilbao ha recibido el Platinum Award en la categoría Music Venue en los Global Eventex Awards 2026, considerados uno de los principales reconocimientos mundiales de la industria de los eventos y las experiencias. El galardón, el nivel más alto del certamen, ha sido concedido tras obtener una puntuación de 96 sobre 100 por parte del jurado internacional.

Según han informado la entidad en un comunicado, ha sido, además, la única candidatura distinguida con el Platinum Award en la categoría Music Venue en esta edición de los Eventex Awards. "El reconocimiento pone en valor el posicionamiento internacional de Euskalduna Bilbao como recinto musical integral, destacando tanto la calidad de sus infraestructuras como su versatilidad, capacidad técnica y operativa para acoger conciertos, musicales, producciones sinfónicas y grandes espectáculos culturales", recoge la nota. 

El jurado, compuesto por especialistas internacionales del sector, ha resaltado especialmente "la excepcional capacidad técnica del Palacio, su sólida identidad cultural, una programación constante y el alto grado de conexión y respuesta del público".

Los Eventex Awards han contado este año con 1405 candidaturas procedentes de 58 países. 

Titulares de Hoy Bilbao Bizkaia Palacio Euskalduna Cultura Música Conciertos Sociedad

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