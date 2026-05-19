Retenciones de al menos 3 kilómetros en la A-15 en Andoain tras un accidente con varios vehículos implicados

Un accidente en la AP-15 a la altura de Andoain ha provocado retenciones de al menos tres kilómetros después de que varios vehículos se hayan visto implicados en el siniestro.

La carretera ha tenido que ser cortada temporalmente para facilitar las labores de atención y retirada de los vehículos accidentados, lo que ha generado importantes complicaciones en la circulación.

El tráfico ha comenzado a recuperarse de forma progresiva una vez reabierto el tramo afectado.