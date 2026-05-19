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María Ubarretxena: "La última palabra la tendrá la FIFA"

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena. EITB

Euskaraz irakurri: Maria Ubarretxena, Munduko Futbol Txapelketarako Donostiaren eta Bilboren hautagaitza dela eta: "Azken erabakia FIFArena izango da"
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EITB

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La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha explicado que la decisión de la FIFA no llegará antes de enero del 2027. 

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