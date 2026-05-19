Los Mossos detienen a Jonathan Andic por su presunta implicación en la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por su presunta implicación en la muerte del empresario, ocurrida el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en Montserrat.

La muerte de Isak Andic causó una profunda conmoción en el ámbito económico y social. El empresario falleció tras precipitarse por un barranco mientras paseaba con su hijo. En un primer momento, la causa fue considerada accidental y el caso llegó a archivarse provisionalmente, pero la aparición de nuevos indicios llevó a la jueza instructora a reabrir la investigación.

Jonathan Andic, que era el único acompañante el día de la muerte de su padre, deberá prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona), dentro de las diligencias abiertas para esclarecer los hechos.

La reapertura del caso

La reapertura del caso sobre la muerte del fundador de Mango se produjo después de que surgieran dudas e inconsistencias en la investigación inicial, que había concluido provisionalmente que se trató de un accidente.

Según las informaciones publicadas, Jonathan Andic era el único acompañante y testigo de lo ocurrido. Los Mossos d'Esquadra detectaron contradicciones entre algunas declaraciones y la inspección realizada en el terreno. Además, se llevaron a cabo nuevas diligencias, como el análisis de teléfonos móviles y la toma de declaración a varios testigos de la zona. Por ello, el juzgado de Martorell decidió reabrir la causa para esclarecer completamente las circunstancias de la muerte.

La nueva fase de la investigación supone un giro relevante en el caso y mantiene abiertas distintas hipótesis sobre lo sucedido.