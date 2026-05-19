Un hombre ha sido detenido como presunto autor de un tiroteo registrado en El Ejido (Almería) que se ha saldado con la muerte de sus padres y otras cuatro personas heridas, entre ellas dos menores de edad.

Según han informado fuentes de la investigación, el presunto autor de los hechos se ha entregado este martes en dependencias de la Policía Local.

Los hechos ocurrieron poco después de las 23:00 horas de este lunes en El Ejido, cuando se encontraron dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a que uno de los menores heridos tiene 7 meses de edad y se encuentra en estado crítico. Se trata del hijo del autor de los hechos.

Otro de los heridos es un menor de dos años de edad, mientras que los otros dos heridos, que se encuentran hospitalizados son una mujer en estado grave y un hombre de 60 años.