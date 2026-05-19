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Será noticia: el asesinato machista en Arguedas, dudas sobre la candidatura de Bilbao para acoger el Mundial de fútbol masculino y el brote de ébola en África

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Erailketa matxista Arguedasen, zalantzak Bilbo gizonezkoen futboleko Mundiala hartzeko hautagaitzari buruz eta Ebola agerraldia Afrikan
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EITB

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Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 19 de mayo de 2026:

- Asesinato machista en Arguedas: El Ayuntamiento de Arguedas ha expresado su "más firme condena ante el presunto asesinato por violencia de género ocurrido en la localidad" y ha convocado una concentración este martes a las 19:00 horas frente a la Casa Consistorial para denunciar los hechos. "Rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, una lacra social que sigue golpeando a nuestra sociedad y que exige el compromiso firme de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía para su erradicación", ha manifestado el Ayuntamiento.  

- Dudas sobre la sede de Bilbao en el Mundial de fútbol masculino de 2030: La Diputación de Bizkaia reconoce dudas en torno a la candidatura de Bilbao para acoger partidos del Mundial de Fútbol masculino de 2030. En una entrevista concedida a Euskadi IrratiaElixabete Etxanobe ha afirmado que “hay que pensárselo mucho” antes de tomar una decisión definitiva. 

- Brote de Ébola en África:  La Unión Africana (UA) ha elevado este lunes a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda y ha declarado el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental (ESPC). "Hasta la fecha, se han notificado aproximadamente 395 casos sospechosos y 106 muertes asociadas" al brote, ha apuntado la agencia, que ha precisado que la mayoría de ellas corresponden a República Democrática del Congo. La OMS declarara la referida epidemia como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

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