Será noticia: el asesinato machista en Arguedas, dudas sobre la candidatura de Bilbao para acoger el Mundial de fútbol masculino y el brote de ébola en África
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 19 de mayo de 2026:
- Asesinato machista en Arguedas: El Ayuntamiento de Arguedas ha expresado su "más firme condena ante el presunto asesinato por violencia de género ocurrido en la localidad" y ha convocado una concentración este martes a las 19:00 horas frente a la Casa Consistorial para denunciar los hechos. "Rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, una lacra social que sigue golpeando a nuestra sociedad y que exige el compromiso firme de todas las instituciones y del conjunto de la ciudadanía para su erradicación", ha manifestado el Ayuntamiento.
- Dudas sobre la sede de Bilbao en el Mundial de fútbol masculino de 2030: La Diputación de Bizkaia reconoce dudas en torno a la candidatura de Bilbao para acoger partidos del Mundial de Fútbol masculino de 2030. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Elixabete Etxanobe ha afirmado que “hay que pensárselo mucho” antes de tomar una decisión definitiva.
- Brote de Ébola en África: La Unión Africana (UA) ha elevado este lunes a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda y ha declarado el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental (ESPC). "Hasta la fecha, se han notificado aproximadamente 395 casos sospechosos y 106 muertes asociadas" al brote, ha apuntado la agencia, que ha precisado que la mayoría de ellas corresponden a República Democrática del Congo. La OMS declarara la referida epidemia como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
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El presunto autor de los hechos se ha entregado en dependencias de la Policía Local, que se ha saldado con la muerte de sus padres. Además, uno de los dos menores heridos, de 7 meses de edad, es el hijo del hombre detenido.
Arguedas convoca una concentración este martes para condenar el asesinato machista
La protesta tendrá lugar a las 19:00 horas frente a la Casa Consistorial de la localidad navarra. "Rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra las mujeres, una lacra social que sigue golpeando a nuestra sociedad", dice la nota emitida por el Ayuntamiento.
Chivite expresa su "más rotunda condena" ante el presunto asesinato machista de Arguedas
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