EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon batek emaztea hil du Arguedasen

Atzo iluntzean izan ziren gertakariak. Guardia Zibilak gizona atxilotu du, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua leporatuta. 

policia foral arguedas foruzaingoa
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

44 urteko emakume bat hil zuen atzo iluntzean, ustez, haren senarrak, Arguedasen, Nafarroan. 

Antza, senitarteko batek gaur arratsaldean eman dio abisua Foruzaingoari, eta ondoren, 43 urteko gizonak bere burua entregatu du Guardia Zibilaren Valtierrako kuartelean; emakumeari eraso egin diola aitortu du. 

Ikerketako iturrien arabera, Foru Poliziako agenteak bikotearen etxebizitzara joan dira, eta han aurkitu dute emakumearen gorpua. Berehala atxilotu dute gizonezkoa, genero indarkeriarekin lotutako homizidio delitua egotzita.

Guardia Zibilak egin du atxiloketa, baina polizien arteko koordinazio protokoloak direla eta, ikerketa Foruzaingoaren esku dago. Zabaldutako lehen informazioen arabera, emakumeak ez zeukan indarkeria matxistagatik salaketarik jarrita. 

Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Jose Luis Sanz Arguedasko alkateak aurreratu du bihar eguerdirako elkarretaratzea deituko duela Udalak, hilketa gaitzesteko. 

Atzokoarekin, bi dira Nafarroan izandako hilketa matxistak, urtea hasi zenetik.

Gaitzespen irmoa

Maria Chivite Nafarroako presidenteak gertatutakoa gaitzetsi du, X sare sozialean idatzi duen mezu batean. 

"Erabat jasanezina da. Nire maitasun eta babes guztia hildako emakumearen familiari eta lagunei", esan du.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Eguneko Titularrak Nafarroa Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Matxismoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X