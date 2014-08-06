Ebola zer den ulertzeko gakoak
Birus bat da ebolaren eragilea, eta sei mota bereizi dira: Sudan, Zaire, Reston, Cote d'Ivoire (Boli Kosta), Bundibugyo eta Bombali. Txertoek eta onartutako tratamenduek Zaire aldaeraren aurka funtzionatzen dute. Afrikako erdialdea astintzen ari diren Sudan eta Bundibugyo anduiak tratatzeko, berriz, oraindik ez dago txertorik.
1.- Zer da? Birus bat da ebolaren eragilea, eta bost mota bereizi dira: Sudan, Zaire, Reston, Cote d'Ivoire (Boli Kosta) eta Bundibugyo. Horietatik, Sudan, Zaire eta Bundibugyo motakoek izurrite handiak eragin dituzte Afrikan.
Duela gutxi, seigarren aldaera bat aurkitu da: Bombali espeziea (Orthoebolraulse bombalse espeziea). Oraindik ez da jakina zer eragin duen pertsonengan.
Birusak eraldatu egiten ditu zelula endotelialak, hau da, odol-hodien barne-azala estaltzen duten zelulak. Odol-hodiei kalte egiten dienez, plaketak ezin dira koagulatu, eta gizakiek shock hemorragikoa izaten dute, odol ugari galduta.
2.- Noiz agertu zen? Ebolaren birusa 1976. urtean atzeman zuten aurrenekoz, Nzara (Sudan) eta Yanbuku (Kongo) herrietan aldi berean jazo ziren bi izurritetan. Bigarren herri hori Ebola ibaitik gertu dago; hortik dator gaixotasunaren izena.
3.- Nola kutsatzen da? Birusa animalia basatiek kutsatzen diete gizakiei, eta, gizakien artean, gaixorik daudenen odola, jariakinak eta ehunak ukituz kutsatzen da.
Gizakien infekzio iturri nagusia tximinoak dira, baina Pteropodidae familiako saguzarrak dira birusaren eroale naturalak.
4.- Sintomak: Sukar handia, bat-batean; ahultasuna; mina muskuluetan, eztarrian eta buruan; goragalea; beherakoa eta zauriak larruazalean.
5.- Noiz agertzen dira lehen sintomak? Oro har, 5 eta 10 egun artean pasatzen dira gaixotasuna kutsatzen denetik lehen sintomak agertu arte. Dena dela, kasu batzuetan 2 eta 21 egun artean igaro dira.
6.- Diagnostikoa: Ebola, batik batt, odol-analisien bidez diagnostikatzen da. Lagin horiek oso kutsakorrak dira, eta, beraz, kontu handiz kudeatu behar dira.
7.- Pronostikoa: Ebola gaixotasun hilgarrienetakoa da. Heriotza-tasa % 25-90ekoa da. Lehen sintomak agertzen direnetik gaixoa hil arte, 6 eta 16 egun artean igaro litezke.
8.- Tratamendua eta prebentzioa: Ebolaren aurkako ikuspegi medikoa goitik behera aldatu da azken urteetan; gaixotasun hilgarri hutsa izateari utzi dio, eta, gaur egun, prebentziorako zein sendatzeko tresna oso eraginkorrak ditugu. Dena dela, tresna horien eraginkortasuna birusaren anduiaren araberakoa da:
-
Sendatzeko tratamenduak (antigorputz monoklonalak): MOEk jada ez du ebola gaixotasun "trataezintzat" jotzen. FDAk onartutako antigorputz monoklonal bidezko bi terapia daude, eta horiek nabarmen murrizten dute heriotza-tasa, baldin eta garaiz ematen badira, laguntza kliniko egokiarekin batera (oxigenazioa eta hidratazioa):
-
Inmazeb (REGN-EB3): Ekintza zuzeneko hiru antigorputz monoklonalez osatutako koktela.
-
Ebanga (Ansuvimab-zykl): Eraginkortasun handiko antigorputz monoklonal bakarra.
-
-
Onartutako txertoak: Bi aukera nagusi daude merkatuan, eta horiek 12 hilabetetik gorako haurrekin ere erabil daiteke:
-
Ervebo (Merck): Dosi bakarreko txertoa, 2019ko abenduan onartua.
-
Zabdeno eta Mvabea (Janssen): Europar Batasunean 2020ko uztailean onartutako bi dosiko prebentzio-eskema (8 asteko tartearekin ematen direnak).
-
Egungo txertoak (Ervebo) zein tratamendu monoklonalak (Inmazeb eta Ebanga) Zaire ebolabirus espeziearen aurka baino ez dira eraginkorrak. Bundibugyo eta Sudan aldaeren aurrean ez dago onartutako tratamendu edo txerto komertzialik.
Zure interesekoa izan daiteke
Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri ditu herrian izandako hilketa matxistagatik
Gainera, elkarretaratzea deitu du arratsalderako, udaletxearen aurrean, hilketa matxista salatzeko.
Amaitu dira N-1 errepidean, Tolosa parean, bi kamioiren matxurak eragindako auto-ilarak
Usabalgo industrialde parean hasi eta Alegiaraino iritsi dira, une batez, auto-ilarak. Matxuratutako bi kamioiak elkarrengandik oso hurbil zeuden, eta, ondorioz, errei bat itxi egin behar izan dute.
Jonathan Andic atxilotu dute, Isak Andic Mangoren sortzailearen semea, aitaren heriotzarekin zerikusia duelakoan
Enpresaburua 2024an hil zen, Montserrat inguruan, amildegitik behera erorita. Semea eta biak bakarrik zeuden ezbeharraren unean. Hasiera batean, istripua izan zela uste izan zen eta auzia artxibatu zen. Handik gutxira, baina, zantzu berriak agertu ziren, eta epaileak kasua berriz zabaltzea erabaki zuen.
Zergatik uko egiten diote zenbait hirik Munduko Txapelketaren egoitza izateari? Hauek dira FIFAren eskakizunak
Gijonek, Malagak eta Coruñak, besteak beste, atzera egin dute, antolakuntza- eta inbertsio-eskakizunak zorrotzegiak direla argudiatuta. FIFAk zerga-salbuespena eskatzen du, egoitza izatea errentagarria ez den arren, txosten batzuen arabera.
Gutxienez 3 kilometroko auto-ilarak A-15 errepidean, Andoainen, hainbat ibilgailuren arteko istripu bat izan delako
Errepidea itxita egon da denbora batez istripuaren ondorioz, eta zirkulazio-arazo handiak sortu dira Donostiarako noranzkoan.
Albiste izango dira: Erailketa matxista Arguedasen, zalantzak gizonezkoen futboleko Mundiala hartzeko Bilboren hautagaitzari buruz eta Ebola agerraldia Afrikan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gizon batek bi pertsona hil eta lau zauritu ditu tiroz, El Ejidon
Ustezko egileak bere burua entregatu du. Hildakoak bere gurasoak dira eta zaurituetako adin txikikoetako bat, berriz, 7 hilabeteko bere semea.
Arguedasko Udalak elkarretaratzea deitu du astearterako, hilketa matxista salatzeko
Zabaldutako oharrean, Udalak "irmo" gaitzetsi du gertatutakoa, eta biktimaren gertukoei "elkartasuna eta babesa" helarazi dizkie, "sufrimendu handiko" une honetan. .
Chivitek erabat gaitzetsi du Arguedasen izandako ustezko hilketa matxista
Foruzaingoa emakume baten heriotza ikertzen ari da Arguedasen, krimen matxista gisa, eta haren bikotekidea atxilotu dute, egilea delakoan.