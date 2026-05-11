40 urteko gizon bat atxilotu dute bikotekideari eta Gasteizko taberna bateko arduradunari erasotzeagatik

Gertaera joan den larunbat gauean izan zen, Oto etorbideko ostalaritza-establezimendu batean.

Agentziak | EITB

Gasteizko Udaltzaingoak 40 urteko gizonezko bat atxilotu zuen joan den larunbat gauean, bikotekideari eraso egitea eta mehatxatzeagatik, eta, era berean, Gasteizko ostalaritza-establezimendu bateko arduradunari eraso egitea egotzita.

Udaltzaingoak jakinarazi duenez, 22:30ean gertatu zen erasoa, patruila bati Oto etorbideko ostalaritza-establezimendu batera joateko eskatu ziotenean.

Iritsi zirenean, agenteek han zeudenak identifikatu eta elkarrizketatu zituzten. Antza denez, minutu batzuk lehenago, gizon batek liskarra izan zuen lokaleko zerbitzariarekin, eta, lokaleko arduraduna azalpenak eskatzera joan zitzaionean, horrek eraso egin zion.

Halaber, lekuko batzuen testigantzen arabera, gizonak bikotekideari ere eraso egin zion, eta mehatxu egin ere establezimenduan. Agenteek ere berari mehatxu larriak egin zizkiotela ikusi zuten, eta, biktimaren bertsioa entzun ondoren, bikotekidea atxilotu zuten.

Indarkeria matxista Gasteiz Gizartea

AAk emozioak interpretatzen ditu dagoeneko, baina legea ez da egokitu oraindik, EHUren ikerketa batek ohartarazi duenez

Sistema horiek modu jarraituan funtzionatzen dute egiten duguna etengabe aztertzen eta gure portaerari buruzko ondorioak ateratzen, eta horrek zaildu egiten du gaur egungo kategorien arabera sailkatzea. Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren saria jaso du ikerketak, eta Leire Escajedo EHUko Konstituzio Zuzenbideko irakasle eta ikertzaileak "teknologiak aurrera egiten duen azkartasunaren eta Zuzenbideak horretara egokitzeko duen gaitasunaren arteko desfasea" daogela azpimarratu du.

