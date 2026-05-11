Maialenen senarra espetxean artatu zuen medikuak esan du ez zuela buru nahasmendu zantzurik
Azaldu duenez, atxilotu zuten delituaren ezaugarriengatik sartu zuten auzipetua suzidioak prebenitzeko programan, ez bere buruaz beste egiteko arriskua zegoenik detektatu zutelako. Epaiketaren seigarren saioa hartu du gaur Arabako Lurralde Auzitegiak.
Zaballako (Araba) espetxeko —Maialenen ustezko hiltzailea 18 egunez egon zen bertan— Lehen Mailako Arretako Unitateko buruak adierazi duenez, akusatuak ez zuen buru nahasmenduko sintomarik izan zentroan egon zen bitartean. Are, bere aldartea "egonkorra" izan zela, eta "argi eta ulertzeko moduan" hitz egiten zuela adierazi du.
Gasteizen 2023ko maiatzaren 27an gertatutako hilketa matxistaren epaiketaren seigarren saioa hartu du gaur Arabako Lurralde Auzitegiak.
Akusazioek 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute auzipetuarentzat, erasoa Maialen hiltzeko asmoarekin egin zuela, eta bere ekintzen jakitun zela iritzita.
Aitzitik, defentsak akusatuaren absoluzioa eskatu du, Gasteizko apartahotel batean Maialeni 13 labankada eman zizkionean "errealitatetik at" zegoela arrazoituta.
Esan bezala, gaurko saioan, Zaballako (Araba) espetxeko Lehen Mailako Arretako Unitateko buruak deklaratu du. Izan ere, kartzela horretan egon zen ustezko hiltzailea Maialen hil ondorengo 18 egunetan.
Mediku horrek azaldu duenez, atxilotu zuten delituaren ezaugarriengatik sartu zuten J.R. suizidioak prebenitzeko espetxe horrek duen programan, alegia, ez zuten sartu bere buruaz beste egiteko arriskua zegoelako.
Maiatzaren 28ko arratsaldean, labankadak jaso eta egun batera, Maialenen gorpua altxatzen parte hartu zuen auzitegiko medikuetako batek ere eman du testigantza. Azakdu duenez, biktimak arma zuriz egindako 13 zauri zituen gorputzeko hainbat ataletan, eta horietako batek eskuineko bularraldea kaltetu zuen, enborraren goiko partean.
Haren hitzetan, zauri horrek eragin zion heriotza Maialeni, bihotzetik gertu birika ebaki eta eskuineko bentrikuluan sartu zelako. Gainera, zehaztu du "indar handiz" erabili zuela arma, zauri larri hori eragiteaz gain, saihets bat hautsi ziolako.
Auzitegikoak baieztatu duenez, Maialenek 1,55 gramo alkohol zituen odol litroko, eta horrek esan nahi du gazteak zailtasunak izan zitzakeela muskuluak koordinatzeko. Odol litroko 0,1 miligramoko diacepam tasa ere bazuen, eta kopuru horrek, txikia izan arren, alkoholak bere organismoan izandako ondorioak areagotu ahal izan zituen, aditu horrek zehaztu duenez.
Auzitegiko medikuak gaineratu du Maialenek defentsa zauriak zituela eskuetan eta besoetan. "Heriotza bortitza izan zen", azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Jaurlaritzak informazio-kanpaina bat jarri du abian Euskadiko Etxebizitza Plan Integralaren neurri nagusiak azaltzeko
Kanal anitzeko estrategia da, eta Eusko Jaurlaritzak bizitegi-larrialdiari aurre egiteko abian jarritako neurri nagusiak herritarrei azaltzera bideratuta dago. Aurkezpena bat dator bihar, maiatzak 12, indarrean sartuko den etxebizitzaren arloko Premiazko Neurriei buruzko Dekretua argitaratu izanarekin.
Fiskalak ziurtatu du "hiltzeko asmoarekin" eman zizkiotela labankadak Lukas Agirreri
22 urteko kartzela zigorra eskatu du 2022ko Gabonetan gaztea labankadaz hiltzeagatik akusatutako hiru lagunetako birentzat, eta esan du biktimak ez zeukala defentsa zauririk eskuetan.
Iran eta sarreren prezioa polemikaren erdigunean, Munduko Futbol Txapelketa hasteko hilabete falta denean
Irango selekzioak parte hartuko duen baieztatu gabe dago oraindik. Bestalde, sarreren "prezio aldakorrak" salatu dituzte; hori ohikoa da NBA eta NFL ligetan.
Zer da hantabirusa, karraskariek transmititzen duten eta gaixotasun larriak eragin ditzakeen birusa?
Hantabirusaren agerraldia "kontrolatuta " dagoela uste du Rafael Bengoak: "Orain kasu positiboen jarraipena egin behar da"
Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan Rafael Bengoa Osasun Publikoko adituak azaldu duenez, hantabirusak sortutako egoera "kontrolpean" dago, eta, horren esanetan, kasu positiboen jarraipen zuzena egitea da orain garrantzitsuena. Bestalde, hantabirusaren infekzio ahalmena txikia dela eta sintomak dituztenek kutsatzen dutela azpimarratu du.
Kamioi batek istripua izan du eta bi errei itxi dituzte AP-68 autobidean, Zuia parean, Gasteizerako noranzkoan
Istripuaren ondorioz, kamioiak zama galdu du, eta gidaria Txagorritxu Ospitalera eraman dute. Errei bakarra dago irekita, eta, ondorioz, auto-ilarak sortu dira.
Albiste izango dira: hantabirusaren azken ordua, AEBk errefusatu egin du Iranen erantzuna eta Alejandro Gonzalez-Iñarritu Bilbon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Milaka euskaltzaleren bultzadaz hasi dira gaur Senperen geroa eraikitzen
Urtero bezala, milaka euskaltzale bildu dira gaur Senpereko lakuaren bueltan, aurten helburu zehatz bat jomugan: Donapaleun lizeo berria izan dezaten laguntzea. Jai giroa izan da nagusi goizetik arratsera, baina aldarrikapenak ere izan du lekua.
Pertsona bat atxilotu, beste bat ikerketapean jarri eta hainbati espedientea ireki diete Gasteizko bi diskotekatan egindako kontroletan
Ertzaintzak bost arma zuri eta objektu arriskutsuak konfiskatu ditu gaur goizaldean bi diskotekatan ezarritako segurtasun-dispositiboetan egindako kontroletan.