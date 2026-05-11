Maialenen senarra espetxean artatu zuen medikuak esan du ez zuela buru nahasmendu zantzurik

Azaldu duenez, atxilotu zuten delituaren ezaugarriengatik sartu zuten auzipetua suzidioak prebenitzeko programan, ez bere buruaz beste egiteko arriskua zegoenik detektatu zutelako. Epaiketaren seigarren saioa hartu du gaur Arabako Lurralde Auzitegiak.

Epaiketaren irudia. Argazkia: EFE
Zaballako (Araba) espetxeko —Maialenen ustezko hiltzailea 18 egunez egon zen bertan— Lehen Mailako Arretako Unitateko buruak adierazi duenez, akusatuak ez zuen buru nahasmenduko sintomarik izan zentroan egon zen bitartean. Are, bere aldartea "egonkorra" izan zela, eta "argi eta ulertzeko moduan" hitz egiten zuela adierazi du.

Gasteizen 2023ko maiatzaren 27an gertatutako hilketa matxistaren epaiketaren seigarren saioa hartu du gaur Arabako Lurralde Auzitegiak.

Akusazioek 45 urteko espetxe-zigorra eskatu dute auzipetuarentzat, erasoa Maialen hiltzeko asmoarekin egin zuela, eta bere ekintzen jakitun zela iritzita.

Aitzitik, defentsak akusatuaren absoluzioa eskatu du, Gasteizko apartahotel batean Maialeni 13 labankada eman zizkionean "errealitatetik at" zegoela arrazoituta. 

Esan bezala, gaurko saioan, Zaballako (Araba) espetxeko Lehen Mailako Arretako Unitateko buruak deklaratu du. Izan ere, kartzela horretan egon zen ustezko hiltzailea Maialen hil ondorengo 18 egunetan.

Mediku horrek azaldu duenez, atxilotu zuten delituaren ezaugarriengatik sartu zuten J.R. suizidioak prebenitzeko espetxe horrek duen programan, alegia, ez zuten sartu bere buruaz beste egiteko arriskua zegoelako.

Maiatzaren 28ko arratsaldean, labankadak jaso eta egun batera, Maialenen gorpua altxatzen parte hartu zuen auzitegiko medikuetako batek ere eman du testigantza. Azakdu duenez, biktimak arma zuriz egindako 13 zauri zituen gorputzeko hainbat ataletan, eta horietako batek eskuineko bularraldea kaltetu zuen, enborraren goiko partean.

Haren hitzetan, zauri horrek eragin zion heriotza Maialeni, bihotzetik gertu birika ebaki eta eskuineko bentrikuluan sartu zelako. Gainera, zehaztu du "indar handiz" erabili zuela arma, zauri larri hori eragiteaz gain, saihets bat hautsi ziolako.

Auzitegikoak baieztatu duenez, Maialenek 1,55 gramo alkohol zituen odol litroko, eta horrek esan nahi du gazteak zailtasunak izan zitzakeela muskuluak koordinatzeko. Odol litroko 0,1 miligramoko diacepam tasa ere bazuen, eta kopuru horrek, txikia izan arren, alkoholak bere organismoan izandako ondorioak areagotu ahal izan zituen, aditu horrek zehaztu duenez.

Auzitegiko medikuak gaineratu du Maialenek defentsa zauriak zituela eskuetan eta besoetan. "Heriotza bortitza izan zen", azpimarratu du.

