FUTBOLA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iran eta sarreren prezioa polemikaren erdigunean, Munduko Futbol Txapelketa hasteko hilabete falta denean

Irango selekzioak parte hartuko duen baieztatu gabe dago oraindik. Bestalde, sarreren "prezio aldakorrak" salatu dituzte; hori ohikoa da NBA eta NFL ligetan.

AME278. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 07/05/2026.- Fotografía de la grama del estadio MetLife, escenario de juego en la Copa Mundial de la FIFA 2026, este jueves, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Munduko Futbol Txapelketako partidak jokatuko diren MetLife estadioa, New Jerseyn (Estatu Batuak). Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hasi da atzera kontaketa: Hilabete barru abiatuko da Munduko Futbol Txapelketa. Hain zuzen ere, Ameriketako Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko da, ekainaren 11tik uztailaren 19ra. Kirol arloko kontuak gorabehera, Iranen parte-hartzea eta sarreren prezioa zeresana ematen ari dira. 

Iran, konfirmatuta... Baldintzekin eta zalantzekin

Hilabeteren faltan, oraindik ez dago argi Irango selekzioak parte hartuko duen ala ez. Sailkatzea lortu arren, AEBk eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerrak zalantzan jarri du talde pertsiarraren parte hartzea. Baieztapen ofizialaren zain, irandarrak Turkian ari dira hitzordua prestatzen. 

Asteburuan Irango Futbol Federazioak adierazi duenez, Munduko Futbol Txapelketara joango dira hainbat baldintza betetzen badira: ordezkaritza osoari bisa ematea, taldearen segurtasuna bermatzea eta herrialdeko ikurrak errespetatzea (tartean, ereserkia eta bandera). 

Gainera, Iranek bermeak nahi ditu bere partidak disidentziaren bozgorailu bihurtu ez daitezen. 

Irango gerraren ondorioz, taldearen segurtasuna bermatzea izango da antolakuntzaren erronketa bat. 

Txapelketako arautegiaren arabera, taldeek euren kuartel nagusian egon beharko dute lehen partida jokatu baino bost egun lehenago. Iranek ekainaren 15ean egingo du debuta, Zeelanda Berriaren aurka, Los Angelesen, eta, hortaz, beranduen ekainaren 10ean bertan egon beharko du. 

"Prezio aldakorren" polemika

Prezio aldakorrak versus prezio dinamikoak. Prezio dinamikoen kasuan, algoritmo batek finkatzen ditu, eskariaren arabera. 

NBA eta NFL ligetan ohikoa den praktika aplikatu dute Munduko Futbol Txapelketaren kasuan. Prezio garestiek kexak eragin ditu, Ameriketan eta handik kanpo. Esaterako, Football Supporters Europe (FSE) Europako futbol jarratzaileen taldeak eta Euroconsumers kontsumitzaile taldeak esku hartzeko eskatu diote Europar Batasunari. 

Gianni Infantino FIFAren presidenteak azaldu duenez, birsalmenta baimenduta dagoen herrialde batean (Ameriketako Estatu Batuetan), prezio finkoak ezartzeak bigarren mailako merkatuan handitzea eragingo luke. 

The Athleticek egindako ikerketa baten arabera, hiru kategoria nagusien prezioak % 34 igo ziren batez beste urria eta apirila bitartean, eta uztailaren 19an jokatuko den finalerako sarrerarik garestienak 32.970 dolar balio du (28.000 euro inguru).

Eguneko Titularrak Iran Ameriketako Estatu Batuak Mexiko Kanada Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

vivienda-etxebizitza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Honako hauek dira Euskadiko bizitegi-larrialdiari erantzuteko gaurtik indarrean diren premiazko neurriak

Etxebizitzaren arloko politika publikoak merkatuaren errealitate berrira egokitzea bilatzen du Eusko Jaurlaritzak onartutako dekretuak, estaldurak eta laguntzak handituz, tresnak malgutuz eta gaur egun etxebizitza duina eta egokia lortzeko zailtasun handiagoak dituztenei "modu azkarragoan eta eraginkorragoan" erantzuteko. Gainera, etxebizitza babesturako eta alokairu publikorako higiezinen-parkea handitzeko neurriak aurreikusten ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X