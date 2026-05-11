Lekukoen deklarazioen txanda, Lukas Agirreren heriotzaren epaiketan
Joan den ostiralean, epaiketaren lehen saioan, epaimahaia osatu ondoren, astelehen honetan hasiko dira Lukas Agirreren heriotzari buruzko epaiketan lehen lekukoen deklarazioak. Jorge Bermudez fiskalak 22 urteko espetxe-zigorra eskatu du 2022ko Gabonetan gaztea labankadaz hiltzea egotzita dauden hiru auzipetuetatik birentzat.
Zehazki, 22 urteko zigorra eskatzen du bi labankaden ustezko egilearentzat zein beste gazte batentzat, beharrezko laguntzaile izatea egotzita. Horrekin batera, krimena gertatu zenean haiekin zegoen emakumearentzat —estaltzaile gisa inputatua— Fiskaltzak hiru urteko espetxe-zigorra eskatzen du.
Azkenean bost gizonek eta lau emakumek osatutako epaimahai batek epaituko du auzia.
25 urterainoko eskaerak
Biktimaren senideak ordezkatzen dituzten bi akusazio partikularrek, berriz, 25 urte arteko espetxe-zigorra eskatzen dute bi gizonezkoentzat, eta bi urtekoa, emakumearentzat.
Epaiketaren hasieran, akusazio publikoa ordezkatzen duen fiskalak adierazi zuen badirela “errugabetasun-presuntzioa suntsitzeko adina zantzu” prozedura honetan auzipetutako hiru lagunen aurka.
Gertakariak
Fiskaltzaren idazkiaren arabera, gertakariak 2022ko Eguberri eguneko goizaldean izan ziren. Lukas Agirre lagun batzuekin zegoen Donostiako erdialdeko diskoteka batean, eta han zeuden, baita ere, hiru auzipetuak.
Jai-aretotik kanpo, goizeko 06:00ak aldera, bi taldeen artean “liskar” bat gertatu zen. Une horretan, akusatu nagusiak Lukas Agirre laban batekin sastatu omen zuen; laban hori beste auzipetuak eman omen zion aurretik.
Fiskaltzaren ustez, auzipetutako emakumeak ere ikerketari oztopoak jarri zizkion, bi gizonek “erantzukizun penalak saihestu” zitzaten.
