Etxebizitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak informazio-kanpaina bat jarri du abian Euskadiko Etxebizitza Plan Integralaren neurri nagusiak azaltzeko

Kanal anitzeko estrategia da, eta Eusko Jaurlaritzak bizitegi-larrialdiari aurre egiteko abian jarritako neurri nagusiak herritarrei azaltzera bideratuta dago. Aurkezpena bat dator bihar, maiatzak 12, indarrean sartuko den etxebizitzaren arloko Premiazko Neurriei buruzko Dekretua argitaratu izanarekin. 

Denis Itxaso Patricia Val etxebizitza eusko jaurlaritza
Denis Itxaso sailburua eta Patricia Val Alokabideko zuzendaria kanpainaren aurkezpenean. Argazkia: Irekia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak Euskadiko Etxebizitza Eskuratzeko Plan Integralaren informazio-kanpaina aurkeztu du gaur, kanal anitzen bitartez Eusko Jaurlaritzak bizitegi-larrialdiari aurre egiteko abian jarritako neurri nagusiak herritarrei azaltzeko helbuarekin. Aurkezpena bat dator bihar, maiatzak 12, indarrean sartuko den etxebizitzaren arloko Premiazko Neurriei buruzko Dekretua argitaratu izanarekin. 

Prentsan, irratian, ikus-entzunezko euskarrietan, kanal digitaletan, sare sozialetan eta kanpoko euskarrietan hedatuko da kanpaina, "Etxebizitzarako sarbidea konpontzeko, Euskadik plan bat du" lelopean. Plan Integralaren neurri nagusiak modu argian azaltzea du helburu, hala nola alokairu eskuragarriko 7.000 etxebizitza sustatzea 2028ra arte, eremu tentsionatuen hedatzea, Bizigune eta Gaztelagun handitzea, BOEen % 50 gazteentzako erreserbatzea, lokalak etxebizitza bihurtzea, belaunaldien arteko zuzkidura-apartamentuak, jasotzeak eta lurzoruaren erreserba estrategikoa.

Tentsioan dauden eremueidagokienez, kanpaina Sailaren berezko kanalak eguneratzen ere oinarrituko da, bereziki zona tentsionatuei buruzko webguneari dagokionez zonatensionadaeuskadi.eus, informaziorako, gardentasunerako eta zerbitzu publikorako gune gisa sortua, herritarrek deklaratutako udalerriei, ekintza-planei, batez besteko errenten bilakaerari, indarreko kontratuei, ohiko zalantzei, proiektu bereziei eta Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren txostenei buruzko informazioa eskura dezaten.

Dekretuan jasotako neurriak

Premiazko Neurriei buruzko Dekretuak indarrean dauden hamabi xedapen aldatzen ditu, eta indartu egiten ditu EAEko etxebizitza-sistemaren programa nagusi batzuk. Beste neurri batzuen artean, Bizigune hobetzen du, eta klase ertaineko herritarrei zabaltzen die programa, bertan sartzeko gehieneko errenta 46.463,29 eurora igoz. Gainera, 700 euroraino handitzen du etxebizitza Eusko Jaurlaritzari lagatzen dioten jabeek jaso dezaketen kanona, udalerriko alokairuaren batez besteko errentaren % 95erainokoa, etxebizitza eremu tentsionatuan badago. 

Dekretuak, halaber, Gaztelagunen errenta-mugak eta diruz lagun daitezkeen alokairu-zenbatekoak eguneratzen ditu, diruz lagundu daitezkeen modalitate gisa ezartzen ditu gelen alokairua eta azpierrentamendua, eta etxebizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak handitzen ditu. Gainera, egokitu gabeko etxebizitza babestuen % 50erainoko erreserba ezartzen du 36 urtetik beherakoentzat.

Era berean, Etxebizitza Sailak belaunaldien arteko zuzkidura-apartamentuen figura berreskuratu eta indartu du, gazteentzako eta adineko autonomoentzako egoitza-irtenbideak konbinatzeko. Apartamentu egokitu batean bizi nahi duten adinekoen etxebizitzak parke publikora mobilizatzeko aukera emango duten formula berriak aurreikusten dira. . 

Etxebizitza Eusko Jaurlaritza Gazteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Rafael Bengoa experto en salud pública Radio Euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hantabirusaren agerraldia "kontrolatuta " dagoela uste du Rafael Bengoak: "Orain kasu positiboen jarraipena egin behar da"

Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan Rafael Bengoa Osasun Publikoko adituak azaldu duenez, hantabirusak sortutako egoera "kontrolpean" dago, eta, horren esanetan, kasu positiboen jarraipen zuzena egitea da orain garrantzitsuena. Bestalde, hantabirusaren infekzio ahalmena txikia dela eta sintomak dituztenek kutsatzen dutela azpimarratu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X