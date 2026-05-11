Eusko Jaurlaritzak informazio-kanpaina bat jarri du abian Euskadiko Etxebizitza Plan Integralaren neurri nagusiak azaltzeko
Kanal anitzeko estrategia da, eta Eusko Jaurlaritzak bizitegi-larrialdiari aurre egiteko abian jarritako neurri nagusiak herritarrei azaltzera bideratuta dago. Aurkezpena bat dator bihar, maiatzak 12, indarrean sartuko den etxebizitzaren arloko Premiazko Neurriei buruzko Dekretua argitaratu izanarekin.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak Euskadiko Etxebizitza Eskuratzeko Plan Integralaren informazio-kanpaina aurkeztu du gaur, kanal anitzen bitartez Eusko Jaurlaritzak bizitegi-larrialdiari aurre egiteko abian jarritako neurri nagusiak herritarrei azaltzeko helbuarekin. Aurkezpena bat dator bihar, maiatzak 12, indarrean sartuko den etxebizitzaren arloko Premiazko Neurriei buruzko Dekretua argitaratu izanarekin.
Prentsan, irratian, ikus-entzunezko euskarrietan, kanal digitaletan, sare sozialetan eta kanpoko euskarrietan hedatuko da kanpaina, "Etxebizitzarako sarbidea konpontzeko, Euskadik plan bat du" lelopean. Plan Integralaren neurri nagusiak modu argian azaltzea du helburu, hala nola alokairu eskuragarriko 7.000 etxebizitza sustatzea 2028ra arte, eremu tentsionatuen hedatzea, Bizigune eta Gaztelagun handitzea, BOEen % 50 gazteentzako erreserbatzea, lokalak etxebizitza bihurtzea, belaunaldien arteko zuzkidura-apartamentuak, jasotzeak eta lurzoruaren erreserba estrategikoa.
Tentsioan dauden eremueidagokienez, kanpaina Sailaren berezko kanalak eguneratzen ere oinarrituko da, bereziki zona tentsionatuei buruzko webguneari dagokionez zonatensionadaeuskadi.eus, informaziorako, gardentasunerako eta zerbitzu publikorako gune gisa sortua, herritarrek deklaratutako udalerriei, ekintza-planei, batez besteko errenten bilakaerari, indarreko kontratuei, ohiko zalantzei, proiektu bereziei eta Etxebizitzaren Euskal Behatokiaren txostenei buruzko informazioa eskura dezaten.
Dekretuan jasotako neurriak
Premiazko Neurriei buruzko Dekretuak indarrean dauden hamabi xedapen aldatzen ditu, eta indartu egiten ditu EAEko etxebizitza-sistemaren programa nagusi batzuk. Beste neurri batzuen artean, Bizigune hobetzen du, eta klase ertaineko herritarrei zabaltzen die programa, bertan sartzeko gehieneko errenta 46.463,29 eurora igoz. Gainera, 700 euroraino handitzen du etxebizitza Eusko Jaurlaritzari lagatzen dioten jabeek jaso dezaketen kanona, udalerriko alokairuaren batez besteko errentaren % 95erainokoa, etxebizitza eremu tentsionatuan badago.
Dekretuak, halaber, Gaztelagunen errenta-mugak eta diruz lagun daitezkeen alokairu-zenbatekoak eguneratzen ditu, diruz lagundu daitezkeen modalitate gisa ezartzen ditu gelen alokairua eta azpierrentamendua, eta etxebizitzarako eskubide subjektiboari lotutako estaldurak handitzen ditu. Gainera, egokitu gabeko etxebizitza babestuen % 50erainoko erreserba ezartzen du 36 urtetik beherakoentzat.
Era berean, Etxebizitza Sailak belaunaldien arteko zuzkidura-apartamentuen figura berreskuratu eta indartu du, gazteentzako eta adineko autonomoentzako egoitza-irtenbideak konbinatzeko. Apartamentu egokitu batean bizi nahi duten adinekoen etxebizitzak parke publikora mobilizatzeko aukera emango duten formula berriak aurreikusten dira. .
Zure interesekoa izan daiteke
Pertsona bat hil da Guardian izandako istripu batean
Ezbeharra A-124 errepidean gertatu da. Oraindik argitzeke dauden arrazoiak tarteko, Gasteizerako noranzkoan zihoan furgoneta bat errepidetik irten da eta iraulita geratu da.
Fiskalak ziurtatu du "hiltzeko asmoarekin" eman zizkiotela labankadak Lukas Agirreri
22 urteko kartzela zigorra eskatu du 2022ko Gabonetan gaztea labankadaz hiltzeagatik akusatutako hiru lagunetako birentzat, eta esan du biktimak ez zeukala defentsa zauririk eskuetan.
Maialenen senarra espetxean artatu zuen medikuak esan du ez zuela buru nahasmendu zantzurik
Azaldu duenez, atxilotu zuten delituaren ezaugarriengatik sartu zuten auzipetua suzidioak prebenitzeko programan, ez bere buruaz beste egiteko arriskua zegoenik detektatu zutelako. Epaiketaren seigarren saioa hartu du gaur Arabako Lurralde Auzitegiak.
Iran eta sarreren prezioa polemikaren erdigunean, Munduko Futbol Txapelketa hasteko hilabete falta denean
Irango selekzioak parte hartuko duen baieztatu gabe dago oraindik. Bestalde, sarreren "prezio aldakorrak" salatu dituzte; hori ohikoa da NBA eta NFL ligetan.
Zer da hantabirusa, karraskariek transmititzen duten eta gaixotasun larriak eragin ditzakeen birusa?
Hantabirusaren agerraldia "kontrolatuta " dagoela uste du Rafael Bengoak: "Orain kasu positiboen jarraipena egin behar da"
Radio Euskadiko Boulevard saioan egin dioten elkarrizketan Rafael Bengoa Osasun Publikoko adituak azaldu duenez, hantabirusak sortutako egoera "kontrolpean" dago, eta, horren esanetan, kasu positiboen jarraipen zuzena egitea da orain garrantzitsuena. Bestalde, hantabirusaren infekzio ahalmena txikia dela eta sintomak dituztenek kutsatzen dutela azpimarratu du.
Kamioi batek istripua izan du eta bi errei itxi dituzte AP-68 autobidean, Zuia parean, Gasteizerako noranzkoan
Istripuaren ondorioz, kamioiak zama galdu du, eta gidaria Txagorritxu Ospitalera eraman dute. Errei bakarra dago irekita, eta, ondorioz, auto-ilarak sortu dira.
Albiste izango dira: hantabirusaren azken ordua, AEBk errefusatu egin du Iranen erantzuna eta Alejandro Gonzalez-Iñarritu Bilbon
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Milaka euskaltzaleren bultzadaz hasi dira gaur Senperen geroa eraikitzen
Urtero bezala, milaka euskaltzale bildu dira gaur Senpereko lakuaren bueltan, aurten helburu zehatz bat jomugan: Donapaleun lizeo berria izan dezaten laguntzea. Jai giroa izan da nagusi goizetik arratsera, baina aldarrikapenak ere izan du lekua.