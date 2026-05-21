Jaurlaritzak Bero Plana abian jartzea aurreratu du, tenperatura altuen eraginez
Irailaren 30era arte egongo da indarrean, eta hiru ardatz ditu: eguraldi iragarpenak, osasun zaintza eta herritarrentzako oharrak.
Azken orduetako tenperatura altuen eraginez, Eusko Jaurlaritzak Bero Plana martxan jartzea aurreratu du. Osasun Sailak aktibatu du plana, Segurtasun Sailarekin eta Euskalmetekin koordinatuta. Normalean ekainaren 1ean abiatzen dute, baina aurten, beroaren eraginez, gaurtik izango da indarrean, irailaren 30era arte.
Planaren helburua da "tenperatura bero handiek herritarren osasunean dituzten ondorioak prebenitzea eta murriztea", bereziki zaurgarrienen artean.
Hiru ardatz nagusi ditu: tenperatura iragarri eta ebaluatzea, beroak osasunean eragiten dituen ondorioen zaintza epidemiologikoa, eta prebentzio neurriak eta oharrak zabaltzeko komunikazio sistema.
Arrisku egoerak hiru mailatan sailkatu dituzte: horia (abisua), laranja (alerta) eta gorria (alarma).
Gomendioak
Osasun Sailak ohartarazi duenez, gaurtik eta datozen egunetan espero diren tenperatura beroak direla eta —maila horiko arriskua—, oinarrizko prebentzio neurriak hartzea komeni da, "bero kolpeak, deshidratazioa eta bestelako arazoak saihesteko".
Kanpoan, eguzkiaren eraginpean egotea saihesteko gomendatu dute, batez ere eguneko ordurik beroenetan. Halaber, sei hilabetetik beherako haurrei ez die eguzkiak zuzenean eman behar. Txanoa, eguzkitako betaurrekoak eta eguzki babesa erabiltzea ere aholkatzen dute, baita arropa arina, zabala eta transpiragarria janztea ere.
Bestalde, jarduera fisiko bizia ez egitea gomendatu dute, batez ere bero handieneko orduetan. Ahultasuna, nekea, zorabioak, goragalea, ikusmen lausoa edo ordubetetik gora irauten duten konorte galerak izanez gero, osasun langileengana jotzea aholkatu dute.
Etxean zer egin
Etxea fresko mantentzeko, leihoak eta pertsianak itxita edukitzea gomendatu dute bero handieneko orduetan, eta etxea gauez aireztatzea gelak freskatzeko. Gainera, beroa sortzen duten etxetresna elektrikoak eguerdi partean ez erabiltzea aholkatzen dute.
Haizagailuak kontuz erabiltzeko eskatu dute, izan ere, 35 gradutik gora ez dute gorputzaren tenperatura jaisten laguntzen.
Horrez gain, dutxa eta bainu freskoak hartzea gomendatu dute, baita aurpegian eta eskuetan zapi bustiak jartzea ere. Etxea fresko mantentzerik ez badago, egunean bi eta hiru ordu artean leku klimatizatuetan igarotzea aholkatzen dute, hala nola eraikin publikoetan.
Deshidratazioa saihesteko, ura eta bestelako likidoak maiz edatea gomendatu dute, egarri izan arte itxaron gabe. Kafeina, alkohola zein azukre asko duten edariak saihesteko eskatu dute, deshidratatzea errazten baitute. Fruta, barazki eta entsalada gehiago jatea ere aholkatzen dute, gatz mineralak berritzeko; eta otordu astunak, koipetsuak edo oparoak saihestea, beroari egokitzea zailtzen dutelako.
Pertsona zaurgarrienak
Azkenik, eskatu dute arreta berezia jartzeko haurrengan, adingabeengan, haurdun eta edoskitze garaian dauden emakumeengan, adinekoengan eta gaixotasunak dituzten pertsonengan.
Era berean, gogorarazi dute ez dela inoiz inor auto itxi batean utzi behar, itzaletan egonagatik ere. Bakarrik bizi diren edo mendekotasuna duten adinekoak zaintzeko ere eskatu dute, eta egunean behin gutxienez bisitatzeko. Larrialdirik izanez gero, 112ra deitzeko galdegin dute.
Zure interesekoa izan daiteke
ETS taldeko buru Iñigo Etxezarreta izango da pregoilaria Andre Maria Zuriaren jaietan
Gasteizko Udalak nabarmendu du “musikari, euskarari eta kulturari egindako ekarpena”.
Espetxera bidali dute, behin-behinean eta fidantzarik gabe, emaztea hiltzeagatik Arguedasen atxilotu zuten gizonezkoa
Epaileak erabaki hori hartu du ihes egiteko arriskua handia delako, besteak beste, hilketa delituagatik 25 urtera arteko espetxe zigorra ezarri baitaiteke.
Ertzaintzak 71 urteko gizon bat atxilotu du Azpeitian, haur-pornografiako 110.000 artxibo informatiko zituelako
Ikerketan baieztatu egin dute atxilotuak aurrekariak zituela halako delituengatik, 2011n eta 2014an ere atxilotu zuten.
19 atxilotu Bilbon eta Donostian, migratzaileak dokumentu faltsuekin erregularizatzeko gestoria-sare batean
Desegindako sareak 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zien migratzaileei eta lau gestoria daude tartean: bat, Gipuzkoan, eta gainerakoak, Bizkaian. Atxiloketak duela bi aste inguru egin zituzten, migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen hasitako operazio baten baitan.
Europako kontsumitzaileek Google, Meta eta TikTok salatu dituzte Europako Batzordearen aurrean, finantza-iruzurrak iragartzeagatik
Salaketa Europako hamahiru herrialdetako teknologien publizitate-politika aztertu eta 2025eko abendutik 2026ko martxora bitartean ia iruzurrezko 900 iragarki atzeman ondoren etorri da. Salatzen dutenez, iragarkiak ez ezabatzeaz gain, konpainiek ez dute irmo jokatzen iruzur-mota horren berri ematen zaienean.
Albiste izango dira: Beroa heldu da; Zapatero, ikerketapean, eta tentsioa, Kuban
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Ordizian, kamioi batek matxura izan duelako
Auto-ilarek Gasteizerako noranzkoan dute eragina. Matxuratutako ibilgailua zirkulazio-arazoak eragiten ari da errepidean.
Azala ez da eguzkitara “moldatzen”: mito faltsuak, dermatologoek gezurtatuta
Begoña Ramos dermatologoak eguzkiaren inguruko mito faltsuez ohartarazi du, eta larruazala eguzkitik babesteko eta epe luzean kalteak prebenitzeko gakoak eman dizkigu.
Azokak eta landare hazitegiak jendez beteta, udako ereite sasoiari ekiteko
Neguko eta udako baratze arteko zubia izaten da maiatza; azken ilarrak, azak eta babak jaso ondoren, udako barazkiak landatzeko hilabetea izaten da. Ohi baino beranduago, baina eguzkia atera orduko, jendetza inguratu da azoka eta landare hazitegietara, baratzerako hazi bila.