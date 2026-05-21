ETS taldeko buru Iñigo Etxezarreta izango da pregoilaria Andre Maria Zuriaren jaietan

Gasteizko Udalak nabarmendu du “musikari, euskarari eta kulturari egindako ekarpena”.

Iñigo ETS
ETS taldeko iderra, Iñigo Etxezarreta. Argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

ETS taldeko abeslari, konpositore eta buru Iñigo Etxezarretak iragarriko ditu Gasteizko Andre Maria Zuriaren omenezko jaiak. Erabaki horren bidez, Udalak aitortu nahi izan du “musikaren, euskararen eta kulturaren alde” egindako ekarpena, baita Arabako hiriburuarekin duen lotura estua ere.

Aurkezpen prentsaurrekoan, Sonia Diaz de Corcuera Kultura zinegotziak adierazi du Etxezarreta dela “Gasteizko jaiak iragartzeko pertsonarik egokiena”, “euskal musikaren historiaren parte” delako.

“ETSren arrakasta ukaezina da: Euskal Herriko mugak gainditu ditu, eta Madril zein Bartzelonako aretoak euskarazko musikaz bete ditu. Taldearen aurpegi ezagun gisa, Etxezarreta euskal kulturaren eta euskararen erreferente bihurtu da, eta belaunaldi oso batekin konektatzen jakin du”, nabarmendu du.

Hiru kontzertu Buesan

Madrilgo Movistar Arenan eta Bartzelonako Palau Sant Jordiko kontzertu jendetsuez gain, taldeak hiru egunez jarraian bete zuen BEC pabiloia; datorren urtean, berriz, beste hiru egunez beteko du Gasteizko Buesa Arena.

Ibilbide oparoaz gain, zinegotziak gogora ekarri du abeslariak Gasteizekin eta bertako jaiekin duen lotura estua ere: “Iñigo Gasteizen jaio eta hazi zen, eta arrakastak muga hauek gainditu baditu ere, gure hiria aukeratzen jarraitzen du bizitzeko; horrek argi erakusten du hiriburu honekin duen maitasuna eta konpromiso sendoa”, azaldu du.

Gasteizko Udalak gogorarazi du, musikara buru-belarri dedikatu aurretik, Etxezarretak Industria Ingeniaritza ikasi zuela Mondragon Unibertsitatean, eta, horrez gain, Ingeniaritza Mekanikoko diploma bikoitza egin zuela Tolosako (Frantzia) INSA institutuan.

Horregatik guztiagatik, Kultura eta Hezkuntza Sailak hautatu du gasteiztarrak festara deitzeko ardura izango duen pertsona gisa. Ekitaldia abuztuaren 2an egingo dute, igandez, 21:30ean, Plaza Berrian.

Gasteiz Musika Kultura Gizartea

