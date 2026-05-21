Los fundadores de la Nueva Cocina Vasca, la familia de la bodega Txomin Etxaniz e Izaskun Orive reciben los Premios Gastronomía

El Gobierno Vasco ha entregado hoy los Premios Euskadi de Gastronomía 2025 a "referentes que han marcado la historia y el futuro de la gastronomía vasca". En esta primera edición, los galardonados han sido los impulsores de la Nueva Cocina Vasca con el premio especial a la mejor trayectoria gastronómica; los hermanos Andrés, Ernesto e Iñaki Txueka Isasti, de la bodega Txomin Etxaniz, con el galardón a la mejor trayectoria enogastronómica; e Izaskun Orive Aizpuru, fundadora de AidTec Solutions, con el premio a la persona joven talentosa.