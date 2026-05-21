GASTRONOMIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los fundadores de la Nueva Cocina Vasca, la familia de la bodega Txomin Etxaniz e Izaskun Orive reciben los Premios Gastronomía

euskadi gastronomia sariak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Sukaldaritza Berriaren sortzaileek, Txomin Etxaniz eta Izaskun Oribe upeltegiaren familiak Gastronomia Sariak jaso dituzte
author image

EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha entregado hoy los Premios Euskadi de Gastronomía 2025 a "referentes que han marcado la historia y el futuro de la gastronomía vasca". En esta primera edición, los galardonados han sido los impulsores de  la Nueva Cocina Vasca con el premio especial a la mejor trayectoria gastronómica; los hermanos Andrés, Ernesto e Iñaki Txueka Isasti, de la bodega Txomin Etxaniz, con el galardón a la mejor trayectoria enogastronómica; e Izaskun Orive Aizpuru, fundadora de AidTec Solutions, con el premio a la persona joven talentosa.

Titulares de Hoy Gobierno Vasco Gastronomía Recetas de Cocina Gipuzkoa Bizkaia Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X