Los fundadores de la Nueva Cocina Vasca, la familia de la bodega Txomin Etxaniz e Izaskun Orive reciben los Premios Gastronomía
El Gobierno Vasco ha entregado hoy los Premios Euskadi de Gastronomía 2025 a "referentes que han marcado la historia y el futuro de la gastronomía vasca". En esta primera edición, los galardonados han sido los impulsores de la Nueva Cocina Vasca con el premio especial a la mejor trayectoria gastronómica; los hermanos Andrés, Ernesto e Iñaki Txueka Isasti, de la bodega Txomin Etxaniz, con el galardón a la mejor trayectoria enogastronómica; e Izaskun Orive Aizpuru, fundadora de AidTec Solutions, con el premio a la persona joven talentosa.
Te puede interesar
El ministro de Educación de Francia promete un estatuto para la enseñanza en lenguas minoritarias
Los diputados Peio Dufau y Paul Molac, que lideran la comisión sobre lenguas minoritarias en la Asamblea Nacional, creen que el anuncio va en la "buena dirección" y pueden llegar "avances" en la educación tanto en euskera como en bretón.
Este domingo reabre el último tramo de la A-15, el túnel de Belabieta, en dirección Donostia
Tras ocho años de obras y 95 millones de euros de inversión, este domingo reabrirá el último tramo de la A-15, el túnel de Belabieta, en dirección Donostia-San Sebastián. La diputada general de Gipuzkoa ha destacado la importancia de esta infraestructura, que cuenta ya con túneles más seguros, inteligentes y sostenibles.
Nogen, Janus Lester, Maialen Lujanbio y Amets Arzallus actuarán en la gran fiesta de la EHU en San Mamés
El acto de fin de grado y posgrado, que se celebrará el 12 de junio, coincluirá con un gesto de solidaridad hacia Palestina, con la actuación de la cantante del grupo palestino Sol Band. Las entradas están ya disponibles por 19,95 euros en la web de la universidad.
La nueva cárcel de Zubieta, en San Sebastián, se inaugurará el 15 de junio
Se trata de un centro penitenciario grande y moderno, con 400 plazas, 360 para hombres y 40 para mujeres. Además, cuenta con talleres formativos y enfermería con consultas médicas, espacios deportivos y culturales. En cuanto a la cárcel de Martutene, se prevé que el edificio sea derribado en el primer semestre de 2027.
El principal acusado de matar a Lukas Agirre "sabía lo que hacía" pese a poder tener la "voluntad limitada" por drogas
El forense lo ha definido como "frío, calculador, antisocial" y con posibles "rasgos psicopáticos". Los sanitarios de la ambulancia que atendieron a la víctima intentaron reanimarle durante 35 minutos, pese a encontrarlo sin signos vitales.
El Gobierno Vasco adelanta la activación del Plan de Calor ante la previsión de altas temperaturas
Estará activo hasta el 30 de septiembre y combina predicción meteorológica, vigilancia sanitaria y avisos a la población.
Libertad provisional para el hombre de 71 años detenido en Azpeitia con 110 000 archivos informáticos con pornografía infantil
El juzgado le ha impuesto la obligación de comparecer ante el órgano judicial de manera periódica y cuantas veces sea requerido. La investigación también ha permitido confirmar que el arrestado contaba con antecedentes relacionados con este tipo de delitos. En 2011 y 2014 ya había sido detenido.
El líder del grupo ETS, Iñigo Etxezarreta, será el pregonero de las Fiestas de La Blanca
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz valora su aportación a la música, al euskera y a la cultura en general.
Prisión sin fianza para el hombre acusado de matar a su pareja en Arguedas
La jueza justifica la prisión por la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la falta de arraigo del investigado. El acusado se enfrenta a penas que podrían llegar hasta 25 años.