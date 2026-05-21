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La Ertzaintza detiene en Azpeitia a un hombre de 71 años con 110.000 archivos informáticos con pornografía infantil

La investigación también ha permitido confirmar que el arrestado contaba con antecedentes relacionados con este tipo de delitos. En 2011 y 2014 ya había sido detenido.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak 71 urteko gizon bat atxilotu du Azpeitian, haur pornografia duten 110.000 artxiborekin
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en Azpeitia a un hombre de 71 años acusado de un presunto delito de posesión de material de abuso sexual infantil, tras localizar en sus dispositivos informáticos alrededor de 280 GB de contenido ilícito. En la operación han participado agentes de la Ertzain-etxea de Urola-Kosta y de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad.

La actuación policial se inició este mes de mayo, después de que la Ertzaintza recibiera información que apuntaba a que un vecino de la localidad podría estar almacenando imágenes y vídeos de explotación sexual infantil en distintos equipos informáticos.

Claves y perfiles

A partir de ahí, la investigación permitió identificar al sospechoso y comprobar que utilizaba claves y perfiles de acceso vinculados a plataformas y aplicaciones empleadas para el intercambio de archivos de pornografía infantil.

Con autorización del Juzgado de Azpeitia, agentes de la Ertzaintza llevaron a cabo el pasado martes una entrada y registro en la vivienda del investigado. Durante el operativo se intervinieron varios dispositivos electrónicos en los que se hallaron aproximadamente 110.000 archivos de contenido sexual infantil, con un volumen total cercano a los 280 GB.

Con antecedentes

Tras el registro, los agentes arrestaron al sospechoso por un presunto delito de posesión de material de abuso sexual infantil. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido ha sido trasladado este jueves a disposición judicial.

La investigación también ha permitido confirmar que el arrestado contaba con antecedentes relacionados con este tipo de delitos. En 2011 fue detenido por la Policía Nacional por corrupción de menores y, posteriormente, en 2014, la Guardia Civil volvió a arrestarlo por un delito de pornografía infantil.

La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para tratar de identificar a las víctimas que aparecen en el material intervenido, así como a otras posibles personas relacionadas con los hechos investigados.

Ertzaintza Sociedad

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