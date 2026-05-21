Prisión sin fianza para el hombre acusado de matar a su pareja en Arguedas
El juzgado de Tudela ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a su esposa en Arguedas (Navarra), tras considerar que existen indicios de un posible delito de homicidio. La jueza justifica la prisión por la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la falta de arraigo del investigado.
Los hechos habrían ocurrido el pasado lunes 18 de mayo por la noche, en el domicilio conyugal. Según la investigación inicial, el hombre habría golpeado a la víctima en la cabeza y posteriormente la habría estrangulado en el domicilio conyugal.
El hombre, que ha pasado este jueves a disposición judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la jueza. El Ministerio Fiscal ha solicitado su ingreso en prisión, mientras que la defensa ha pedido su libertad o medidas menos restrictivas. El informe forense apunta a una muerte violenta por asfixia.
La jueza justifica la prisión por la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la falta de arraigo del investigado, que llevaba poco tiempo viviendo en Navarra, y se enfrenta a penas que podrían llegar hasta 25 años si se calificara como asesinato.
El arrestado, de 43 años, se entregó el lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Valtierra y confesó haber agredido a su pareja en el domicilio familiar. Poco después, un familiar de la víctima encontró a la mujer, de 44 años, fallecida en la vivienda y alertó a la Policía Foral. La mujer asesinada llevaba tan solo 2 meses viviendo en la localidad navarra.
Los agentes confirmaron la muerte y detuvieron al hombre como presunto autor de un homicidio en el ámbito de la violencia de género. Tras conocerse el crimen, el Ayuntamiento de Arguedas decretó tres días de luto oficial y convocó una concentración de repulsa en recuerdo de la víctima. Instituciones navarras y representantes políticos mostraron además su condena por este nuevo caso de violencia machista.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
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