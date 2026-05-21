La avería de un camión está generando retenciones de varios kilómetros en la carretera N-1, a la altura de Ordizia y en sentido Vitoria-Gasteiz.

La incidencia está dificultando la circulación en la zona y está provocando importantes problemas de tráfico para los vehículos que circulan por este punto de Gipuzkoa.

Se recomienda extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas hasta que la situación quede normalizada.