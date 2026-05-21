TRÁFICO
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Retenciones en la N-1 en Ordizia por la avería de un camión

Las colas afectan al sentido Vitoria-Gasteiz. El vehículo averiado está provocando problemas de circulación en la carretera.
Euskaraz irakurri: Hainbat kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Ordizian, kamioi baten matxuraren ondorioz
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EITB

Última actualización

La avería de un camión está generando retenciones de varios kilómetros en la carretera N-1, a la altura de Ordizia y en sentido Vitoria-Gasteiz.

La incidencia está dificultando la circulación en la zona y está provocando importantes problemas de tráfico para los vehículos que circulan por este punto de Gipuzkoa.

Se recomienda extremar la precaución y, si es posible, buscar rutas alternativas hasta que la situación quede normalizada.

Ordizia N-1 Sociedad

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