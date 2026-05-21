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Será noticia: Llega el calor, Zapatero bajo la lupa y máxima tensión en Cuba

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
SAN SEBASTIÁN, 15/08/2025.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián este viernes, en el que la alerta naranja por temperaturas muy altas se ha activado este mediodía hasta las ocho de la tarde. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco volverá a decretar un aviso amarillo por altas temperaturas el próximo domingo, después de la alerta naranja este viernes en toda Euskadi, excepto en la costa, y el sábado en Álava. EFE/Javier Etxezarreta
Calor en Donostia. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Beroa heldu da, Zapatero ikerketapean eta tentsioa Kuban
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 21 de mayo de 2026:

Llega el calor: Hoy se esperan temperaturas máximas propias de la estación estival, con máximas por encima de los 30 grados. En algunos puntos del interior el mercurio llegará hasta los 34 grados. El día amanecerá con algunas brumas y cielos despejados, pero predominará un ambiente soleado durante toda la jornada

- Zapatero, investigado: El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue bajo el foco judicial, mientras la oposición aumenta la presión sobre el PSOE. El PP no descarta una moción de censura, pero pide a los socios del Gobierno que "muevan ficha". 

Máxima tensión en CubaEstados Unidos imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas y la muerte de cuatro personas en 1996 y escala la tensión con Cuba. En este sentido, han aumentado las especulaciones sobre un posible ataque de Estados Unidos en Cuba. 

Eguraldia Corrupción Política Política Cuba Sociedad

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