Será noticia: Llega el calor, Zapatero bajo la lupa y máxima tensión en Cuba
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 21 de mayo de 2026:
- Llega el calor: Hoy se esperan temperaturas máximas propias de la estación estival, con máximas por encima de los 30 grados. En algunos puntos del interior el mercurio llegará hasta los 34 grados. El día amanecerá con algunas brumas y cielos despejados, pero predominará un ambiente soleado durante toda la jornada
- Zapatero, investigado: El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue bajo el foco judicial, mientras la oposición aumenta la presión sobre el PSOE. El PP no descarta una moción de censura, pero pide a los socios del Gobierno que "muevan ficha".
- Máxima tensión en Cuba: Estados Unidos imputa al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas y la muerte de cuatro personas en 1996 y escala la tensión con Cuba. En este sentido, han aumentado las especulaciones sobre un posible ataque de Estados Unidos en Cuba.
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