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La nueva cárcel de Zubieta, en San Sebastián, se inaugurará el 15 de junio

Se trata de un centro penitenciario grande y moderno, con 400 plazas, 360 para hombres y 40 para mujeres. Además, cuenta con talleres formativos y enfermería con consultas médicas, espacios deportivos y culturales. En cuanto a la cárcel de Martutene, se prevé que el edificio sea derribado en el primer semestre de 2027.
Vista exterior de la nueva cárcel de Zubieta, en San Sebastián. Imagen: Ingennus
Euskaraz irakurri: Zubietako kartzela ekainaren 15ean inauguratuko dute
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Agencias | EITB

Última actualización

La nueva cárcel de Zubieta en San Sebastián se inaugurará el próximo 15 de junio con un acto institucional, según han informado este jueves fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

El traslado de los presos desde la prisión de Martutene hasta la nueva de Zubieta se realizará en una fecha posterior en colaboración con el Departamento de Seguridad, han precisado las fuentes.

La nueva cárcel contará con 400 plazas, 360 para hombres y 40 para mujeres, a las que hay que sumar las 75 que albergará el CIS (Centro de Inserción Social), un módulo independiente para situaciones de régimen abierto y otras modalidades en las que los reclusos pueden salir al exterior.

La prisión de Zubieta, situada en el polígono de Eskuzaitzeta, dispondrá en total de seis módulos residenciales, uno de ellos para mujeres, y contará además con una unidad para madres.

Las mismas fuentes han asegurado que se trata de un "centro penitenciario grande, moderno, con talleres formativos y enfermería con consultas médicas, además de espacios deportivos y culturales".

En cuanto a la cárcel de Martutene, se prevé que el edificio sea derribado en el primer semestre de 2027, lo que dará lugar al desarrollo de la segunda y última fase del desarrollo residencial de Txomin Enea, que incluirá la construcción de unas 400 viviendas protegidas.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Delitos Presos Sociedad

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