El ministro de Educación de Francia promete un estatuto para la enseñanza en lenguas minoritarias

Los diputados de la Asamblea Nacional francesa Peio Dufau (EH Bai) y Paul Molac (Faisons Bretagne) han anunciado que, próximamente, esperan ver avances en la educación en lenguas minoritarias como el euskera o el bretón. El ministro de Educación, Edouard Geffray, les ha prometido "un estatuto para la enseñanza en lenguas regionales" en un encuentro que mantuvieron el miércoles en París.

El ministro Geffray intervino en la audiencia que tuvo el miércoles, 20 de mayor, el grupo de análisis sobre las lenguas y culturas regionales de la Asamblea Nacional que copresiden Molac y Dufau. Entre otras cuestiones, le informaron sobre "el enfado" que genera en Ipar Euskal Herria la prohibición de hacer en euskera los exámenes de acceso a la universidad, y las numerosas movilizaciones que se han llevado a cabo con motivo de ello.

Asimismo, le hicieron entrega de un documento firmado por 50 diputados en el que piden medidas para superar los obstáculos que tienen las lenguas minoritarias en la administración.

En ese encuentro, el ministro anunció que el Gobierno moverá ficha, y anunciará medidas y propuestas en los próximos días.

Para los diputados Dufau y Molac, este anuncio "va en la dirección correcta para el desarrollo y reconocimientos d elas lenguas regionales, así como para los centros de educación inmersivos", como la red de ikastolas Seaska.