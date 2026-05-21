Hizkuntza gutxituen irakaskuntzarako estatutua agindu du Frantziako Hezkuntza ministroak
Frantzian hizkuntza gutxituen irakaskuntzan aurrerapausoak egon daitezkeela iragarri dute Peio Dufau (EH Bai) eta Paul Molac (Faisons Bretagne) diputatuek. Edouard Geffray Hezkuntza ministroak “tokiko hizkuntzetan irakasteko estatutu bat” agindu zien asteazkenean Parisen izan zuten topaketa batean.
Geffray ministroak Asanblea Nazionalean tokian tokiko hizkuntzak eta kulturak aztertzen dituen diputatuen batzordearen bileran hartu zuen parte. Besteak beste, azterketak euskaraz egiteko debekuak Ipar Euskal Herrian sortzen duen haserrea eta horen karietara egindako mobilizazioen berri eman zioten.
Horrez gainera, 50 diputatuk sinatutako dokumentu ba helarazi zioten, hizkuntza gutxituek administrazioan bizi dituzten oztopoak gainditzea helburu duten neurriak eskatuz.
Bilera horretan, Gobernuak urratsak emango dituela iragarri zuen ministroak. Hurrengo egunetan lehen pauso horiek zeintzuk izango diren jakinaraziko duela ere agindu zuen.
Dufau eta Molac diputauten ustez, iragarpen hauek “norabide egokian doaz eskualdeetako hizkuntzen garapenerako eta aitorpenerako, baita murgiltze sistema duten hezkuntza zentroetarako ere”, Seaska sareko ikastolak kasu. Hala ere, zehazki zer iragartzen den ikusi arte itxaron beharko da.
Zure interesekoa izan daiteke
Nogen, Janus Lester, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus igoko dira oholtzara EHUk San Mames egingo duen festan
Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta graduondo amaierako lehen ekitaldi bateratua ekainaren 12an egingo da. Palestinaren aldeko keinu batekin borobilduko dute ekitaldia; palestinarrez osatutako Sol Band taldeko abeslariak hartuko du parte.
Igandean irekiko dute A-15 errepidearen azken zatia, Belabietako tunela, Donostiarako noranzkoan
Zortzi urteko lanen eta 95 milioi euroko inbertsioaren ondoren, igande honetan irekiko dute A-15 errepidearen azken zatia, Belabietako tunela, Donostiarako noranzkoan. Gipuzkoako ahaldun nagusiak azpiegitura horren garrantzia azpimarratu du, tunel seguruagoak, adimentsuagoak eta iraunkorragoak baititu.
Zubietako kartzela ekainaren 15ean inauguratuko dute
Espetxea handia eta modernoa da, eta 400 plaza ditu, 360 gizonentzat eta 40 emakumeentzat. Gainera, prestakuntza-tailerrak eta erizainak kontsulta medikoekin ditu, baita kirol- eta kultura-guneak ere. Martuteneko espetxeari dagokionez, eraikina 2027ko lehen seihilekoan eraitsiko dute.
Lukas Agirreren hilketaren akusatu nagusiak "bazekien zer zebilen", drogen eraginez "borondatea mugatua" zuen arren
Auzitegiko medikuak honela definitu du: "hotza, kalkulatzailea eta antisoziala". Gainera, "ezaugarri psikopatikoak izan ditzake". Biktima artatu zuten anbulantziako osasun-langileak hura suspertzen saiatu ziren 35 minutuz, bizi-zantzurik gabe topatu arren.
Jaurlaritzak Bero Plana abian jartzea aurreratu du, tenperatura altuen eraginez
Irailaren 30era arte egongo da indarrean, eta hiru ardatz ditu: eguraldi iragarpenak, osasun zaintza eta herritarrentzako oharrak.
ETS taldeko buru Iñigo Etxezarreta izango da pregoilaria Andre Maria Zuriaren jaietan
Gasteizko Udalak nabarmendu du “musikari, euskarari eta kulturari egindako ekarpena”.
Espetxera bidali dute, behin-behinean eta fidantzarik gabe, emaztea hiltzeagatik Arguedasen atxilotu zuten gizonezkoa
Epaileak erabaki hori hartu du ihes egiteko arriskua handia delako, besteak beste, hilketa delituagatik 25 urtera arteko espetxe zigorra ezarri baitaiteke.
Behin-behinean aske utzi dute Azpeitian haur-pornografiako 110.000 artxibo informatiko zituen 71 urteko gizona
Epaitegian aldian behin eta eskatzen zaion guztietan agertzeko betebeharra ezarri dio magistratuak. Ikerketan baieztatu egin dute atxilotuak aurrekariak zituela halako delituengatik, 2011n eta 2014an ere atxilotu zuten.
19 atxilotu Bilbon eta Donostian, migratzaileak dokumentu faltsuekin erregularizatzeko gestoria-sare batean
Desegindako sareak 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zien migratzaileei eta lau gestoria daude tartean: bat, Gipuzkoan, eta gainerakoak, Bizkaian. Atxiloketak duela bi aste inguru egin zituzten, migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen hasitako operazio baten baitan.