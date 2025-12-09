EUSKO JAURLARITZA
Eusko Jaurlaritzak dio ez dagoela "arrazoi juridikorik" hizkuntza-eskakizunen gaia Konstituzionalera eramateko

"Kezkatuta" agertu dira Gasteizko gobernuko ordezkariak, "sektore publikoa euskalduntzeko sistema guztia zalantzan" jartzeko arriskua ikusten dutelako.

maria ubarretxena ibone bengoetxea
Bengoetxea eta Ubarretxena, gaur. Argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Enplegu Publikoaren Legearen  187.5 artikuluaren, hizkuntza-eskakizunei buruzkoa, legezkotasunari buruzko kontsulta egiteko Konstituzio Auzitegira jotzea "bereziki larria" da. Ez dago horretarako "arrazoi juridikorik". Hala esan dute Ibone Bengoetxea eta Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak eta bozeramaile eta Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak, hurrenez hurren, goizean elkarrekin egin duten agerraldian. 

"Kezkatuta" agertu dira bi arduradunak euskararen judizializazioaren eta istrumentalizazioaren aurrean. Esan dute "zalantzan" jarri dena "Euskadiko hizkuntza-normalizazioaren oinarrizko zutabea, berrogei urtez baino gehiagoz indarrean eta bermatuta dagoena" dela. Bengoetxeak azpimarratu du gai hori Auzitegi Konstituzionalera eramateak "sektore publikoa euskalduntzeko sistema guztia zalantzan jartzea" esan nahiko lukeela. "Sistema horrek zerbitzu benetan elebidunerantz pixkanaka eta proportzioan aurrera egitea ahalbidetu du", erantsi du. 

Ubarretxenaren hitzetan, "ez dago arrazoi juridikorik konstituzioarekiko kontrakotasun-auzi hori planteatzeko". Nabarmendu duenez, orain zalantzan jartzen den edukia "ez da berria",  1982ko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legean eta 1989ko Funtzio Publikoaren Legean dagoeneko agertzen baita, eta "esparru hori guztia Konstituzio Auzitegiak berrikusi eta bermatu zuen". 

Bi sailburuek berretsi dute "euskara babestea aniztasuna, bizikidetza eta euskara erabiltzen dutenen duintasuna babestea" direla Jaurlaritzaren helburuak.

Auziaren ibilbidea

PPk eta Voxek sektore publikoan euskararen erabilerari buruzko 19/2024 Dekretuaren aurka errekurtsoak jarri zituzten martxoan, eta ordutik, Jaurlaritzaren iritzian, "zalantzagarriak" diren hainbat erabaki hartu ditu EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak.  Are gehiago, deigarria egiten zaie Administrazioarekiko Auzien Salak hartu dituen hainbat erabaki, tartean, epaimahaiaren osaketan izan diren aldaketak. 

"Azaroaren 14an bi errekurtsoak metatu zituen, edukia eta irismena oso desberdinak izan arren, eta egun horretan bertan, ireki zuen konstituzioarekiko kontrakotasun-auzi baterako izapidea", azaldu dute sailburuek. 

187.5 artikulua Konstituzioaren aurkakotzat jotzen bada, "dekretuaren beste artikulu batzuei eta hizkuntza-eskakizunen sistemako elementuei" eragiteko aukera dagoela nabarmendu dute.  

Jaurlaritzak gogorarazi duenez, "ez Enplegu Publikoaren Euskal Legea ez 19/2024 Dekretua ez daude etenda, eta biek indarrean eta aplikazio betean jarraitzen dute". 

Hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasuna

Bere agerraldian, Bengoetxeak "eztabaida juridikoko funtsezko bi kontzeptu" azaldu ditu, "nahasteak saihesteko": hizkuntza-eskakizuna eta derrigortasuna.

Zehaztu du hizkuntza-eskakizuna lanpostuaren ezaugarri bat dela, "maila, titulazioa eta funtzioak diren bezala". Enplegu Publikoaren Legeak ezartzen duenez, lanpostu guztiak profil batekin sailkatu behar dira, baina horrek ez du automatikoki profil hori betekizun bihurtzen. "Profil bat esleitzeak ez du inor edo ezer behartzen", azpimarratu du.

Aldiz, erantsi duenez, "derrigortasunak, hau da, profil horri derrigortasun-data bat esleitzeak lanpostu jakin batean, hizkuntza-eskakizun hori betekizun bihurtzen du zehazten den datatik aurrera". "Derrigortasun-data hori iraungi ez den bitartean, ezin izango da euskararen ezagutza eskatu. Eta kasu horietan guztietan, euskararen ezagutza merezimendutzat hartzen da sarbide-probetan".

Akordiorako deia alderdiei

Egoera honen aurrean, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak alderdiei dei egin die, Enplegu Publikoaren Legea moldatzeko aurkezteko ekimenen inguruko adostasuna aurkitu dezaten. EAJk eta EH Bilduk ekimen bana aurkeztu dute, euskararen legezkotasuna blindatzeko. Ahalik eta akordio zabalena lortzeko "ahalegina" egiteko eskatu die Bengoetxeak ordezkari politikoei. 

 

