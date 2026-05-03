Leon XIV.a aita santuak lehendakaria hartuko du Vatikanoan maiatzaren 13an
Leon XIV.a aita santuak Imanol Pradales lehendakaria gonbidatu du maiatzaren 13an Vatikanoan egingo den audientzia orokorrera, Lehendakaritzako iturriek jakitera eman dutenez.
Eusko Jaurlaritzaren arabera, "balio handiko topaketa" da, eta Euskadik nazioartean duen presentzia instituzionala sendotuko du.
"Mundu mailako erronka nagusien eta oinarrizko balioen gainean hausnartzeko aukera izango dute biek. Besteak beste, bakea, demokrazia, giza duintasuna eta justizia soziala izango dituzte hizpide. Testuinguru hori diskurtso autoritario eta populisten gorakadak eta eskubide eta askatasunetan atzera egiteko arriskuak markatzen dute", nabarmendu du Lehendakaritzak.
Era berean, Jaurlaritzatik azpimarratu dutenez, "2025eko maiatzean aita santu hautatua izan zenetik, Leon XIV.ak bere pontifikatuaren hasiera-hasieratik elkarrizketa, herrien arteko lankidetza eta bakearen, giza duintasunaren eta justizia sozialaren sustapena jarri ditu bere jardunaren erdigunean".
Aurreko lehendakaria, Iñigo Urkullu, 2019ko abuztuaren 28an hartu zuen Vatikanoan Frantzisko aita santuak.
