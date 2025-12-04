EUSKARA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Enplegu publikoaren euskara eskakizuna, Konstituzionalerako bidean

Eusko Jaurlaritzak kezkaz eta harriduraz hartu du gertaturikoa, euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen duen erabakia dela iritzita. 

BILBAO, 24/07/2025.- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto (c) junto a alcaldes y alcaldesas, representantes municipales y personalidades del ámbito del euskera de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ante el TSJPV en la capital vizcaína, donde denuncian la sentencia del Tribunal Supremo sobre el uso del euskera en las instituciones locales.EFE/Luis Tejido

Euskararen aurkako epaien kontrako alkateen protesta. Artxiboko argazkia: UEMA 

author image

EITB

Azken eguneratzea

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak Euskal Enplegu Publikoaren Legearen legezkotasunari buruzko galdera igorri dio Auzitegi Konstituzionalari.

PPk eta Voxek euskararen normalizazioaren dekretuari aurkeztutako bi helegiteak ebatzi behar ditu Justizia Auzitegi Nagusiak. Erantzun aurretik, ordea, iritzia eskatu dio Konstituzio Auzitegiari. 

Zehazki, 187.5 artikulua da ezbaian jarri dutena, administrazio publikoko lanpostu guztietan hizkuntza eskakizuna zehaztu beharra dagoela dioena. 

Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu ere badenak kezkaz eta harriduraz hartu du gertaturikoa. Horren esanetan, Euskadiko Auzitegi Nagusiak abiatutako bidea ezohikoa da, eta euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen du. 

Hizkuntza eskakizunen aurkako epaiak asko izan direla gogora ekarri ondoren, orain gertatutakoa "jauzi larria" dela nabarmendu du Bengoetxeak; hain zuzen ere, Euskal Enplegu Publikoaren Legea Konstituzioaren araberakoa ote den ala ez ezbaian jarri delako. 

Hori dela eta, Jaurlaritzak alegazioak aurkeztu dizkio EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren asmoari, aipaturiko legea "konstituzionala" dela adieraziz. 

 

Eguneko Titularrak Euskara EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Auzitegi Konstituzionala Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Hizkuntza gutxituak plataformetan: “Primeranek ehunka eduki eskaini baditzake euskaraz, Netflixek zergatik ez?”

EHUko Nor ikerketa taldeko Josu Amezagak hizkuntza gutxituek ikus-entzunezko plataformetan duten presentzia azaldu du Eusko Legebiltzarrean. Europako herrialdeetan ingelesezko edukiak nagusi direla ohartarazi du, “askotan herrialdeko hizkuntza ofizialaren gainetik”. Hizkuntza gutxituen presentzia, “urria izanagatik ere, hobea da kontzientzia daukaten herrietan”. Bere ustez, politika publikoek eragina izaten dute.

Gehiago ikusi