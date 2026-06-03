Asier, Maltzagako istripuaren lekukoa: "Larrialdi zerbitzuak oso azkar mobilizatu dira"
Radio Euskadin azaldu duenez, ez du istripuaren unea ikusi, baina bai berehalako ondorioak. Gertatutakoa azaldu du: kamioi bat galtzada batetik bestera igaro da, eta erdibitzailean geratu da, iraulita; istripuaren ondorioz, furgonetak kalte larriak izan ditu.
Kamioi batek istripua izan du Maltzagako lotunean, Bilborako noranzkoan, eta bi erreiak erabat itxi dituzte, lekuko batek Radio Euskadin azaldu duenez. Bost pertsona hil dira istripuan.
Ezbeharra AP-8a eta AP-1a lotzen dituen lotunean gertatu da, Eibar parean, Bergararako irteera inguruan. Ikertzen ari diren arrazoiak tarteko, kamioi batek galtzada zeharkatu du eta erdibitzailearen gainean irauli da.
Asierrek, istripuaren lekukoak, Radio Euskadin azaldu duenez, ez du istripuaren unea ikusi, baina bai berehalako ondorioak.
Larrialdi zerbitzuak oso azkar mobilizatu dira, Asierrek adierazi duenez, eta suhiltzaileen bizpahiru kamioi inguruan zeudela esan du.
Haren testigantzaren arabera, kamioi batek galtzada batetik bestera egin du, erdibitzailean geratu da, iraulita. Furgoneta batek, berriz, kalte handiak izan ditu. Gainera, bi erreiak itxita daude larrialdietako taldeek esku hartzen duten bitartean.
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