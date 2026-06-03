Asier, testigo del accidente en Malzaga: "Los servicios de emergencia se han movilizado muy rápido"

Un camión ha sufrido un accidente en el nudo de Malzaga, en Elgoibar sentido Bilbao, provocando el corte total de ambos carriles, según ha relatado un testigo en Radio Euskadi. Cinco personas han fallecido en el siniestro.

El siniestro se ha producido en el enlace que conecta la AP-8 con la AP-1, a la altura de Eibar, y permite la salida hacia Bergara. Por causas que se investigan, un camión ha atravesado la calzada y ha acabado volcado sobre el guardarraíl de la mediana.

Asier, testigo del accidente, ha explicado en Radio Euskadi que no presenció el momento del siniestro, pero sí las consecuencias inmediatas. En su relato ha destacado la rápida actuación de los servicios de emergencia.

Los servicios de emergencia se han movilizado muy rápido, ha señalado Asier, que ha descrito la presencia de dos o tres camiones de bomberos en la zona.

Según su testimonio, un camión había atravesado de una calzada a otra y quedó volcado en la mediana, mientras que una furgoneta presentaba importantes daños. Además, los dos carriles permanecían cortados durante la intervención de los equipos de emergencia.