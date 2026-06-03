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Epaimahaiak errudun jo ditu Lukas Agirre hiltzeaz akusatutako bi gizonak

Hala ere, aringarria ezarri dio akusatu nagusiari drogak kontsumitzeagatik. Bigarren akusatuaren kasuan, erantzukizun penalaren aldaketa bikoitza erabaki du buruko nahasmendu bikoitzagatik eta estupefazienteak kontsumitzeagatik. Epaitutako hirugarren akusatua ere erruduntzat jo dute, beste biak estaltzeagatik.

Ultimo día del juicio por la muerte de Lukas Agirre. EUROPA PRESS 29/5/2026
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Agentziak | EITB

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Lukas Agirreren heriotza epaitzen aritu den herri-epaimahaiak hilketaren errudun aurkitu ditu bi akusatu nagusiak, horietako bat heriotzaren egile material gisa eta bigarrena beharrezko laguntzaile gisa. 

Hala ere, epaimahaiko kideek aringarria ezarri diote akusatu nagusiari droga-kontsumoagatik. Bigarren akusatuaren kasuan, berriz, erantzukizun penala aldatzeko aukera ezarri dute, buruko nahasmendu bikoitza eta estupefazienteen kontsumoa egotzita.

Era berean, erruduntzat jo dute auzipetutako bi gizonezkoak estaltzeagatik inputatuko emakumea, baina droga-mendekotasunaren aringarria ezarri diote honi ere.

Gazte hernaniarra 2022ko Eguberri egunean, 06:15ak aldera, hil zen Donostiako Okendo plazan. Diskoteka batetik irtetean izan zen liskar baten ondoren arma zuriz sastakatu zuten eta hiru zauri jaso zituen. Odolustuta hil zen 24 urte zituela.

Heriotza argitzeko epaiketa maiatzaren 11an hasi zen Gipuzkoako Auzitegian. 

Epaia irakurri ondoren, auzia gidatu duen magistratuak epaimahaia desegin du, eta minutu batzuk eman dizkie aldeei egindako zigor eskaerak epaiaren arabera egokitzeko. Fiskalak eta akusazio partikularrek eskaera berbera egin dute elkarrekin: 20 urteko kartzela-zigorra eskatu dituzte akusatu nagusiarentzat eta 14 urtekoa laguntzailearentzat.

Beraz, epaiketako saioak amaitu zenean egin zituzten eskaerak jaitsi behar izan dituzte, epaiaren araberako eskaria egiteko. Une hartan 22 urteko karatzela zigorra eskatu zuen Fiskaltzak bi akusatu nagusientzat. Akusazio partikularrek, berriz, 25 urteko espetxe-zigorra eskatu zuten bientzat eta 3 urtekoa hirugarren epaituarentzat. Defentsek absoluzioa galdegin zuten.

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