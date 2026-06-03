El jurado popular declara culpables a los dos principales acusados de asesinar a Lukas Agirre
Sin embargo, ha apreciado una atenuante por consumo de drogas del principal acusado, y una modificación de la responsabilidad penal por un doble transtorno mental y consumo de estupefacientes en el caso del segundo acusado. La tercera acusada ha sido encontrada culpable por encubrimiento.
El tribunal del jurado popular encargado de juzgar la muerte de Lukas Agirre, apuñalado el día de Navidad de 2022 tras un altercado a la salida de una céntrica discoteca donostiarra, ha encontrado culpables de asesinato a los dos varones acusados del crimen, uno de ellos como autor material y el segundo como cooperador necesario.
No obstante, los miembros del jurado han apreciado una atenuante por consumo de drogas para el principal acusado, y también una posible modificación de la responsabilidad penal por un doble trastorno mental y consumo de estupefacientes para el segundo.
Asimismo han considerado culpable a la tercera inculpada de encubrir a los dos varones encausados, aunque con la atenuante de drogadicción.
Al joven hernaniarra murió sobre las 06:15 horas del día 25 de diciembre, tras una pelea ocurrida en la céntrica plaza Okendo de San Sebastián. Agirre, que en ese momento contaba con 24 años, murió desangrado después de recibir tres heridas de arma blanca.
El juicio por esta muerte se ha llevado a cabo en la Audiencia de Gipuzkoa desde mediados de mayo.
Tras la lectura del veredicto, la magistrada presidenta ha disuelto el tribunal del jurado y ha dado unos minutos a las partes para que adecuen sus peticiones de condena al fallo emitido. El Fiscal y las acusaciones particulares han realizado la misma petición: 20 años de cárcel para el acusado principal y 14 años para el considerado cooperador.
Por lo tanto, siguiendo el fallo, han tenido que rebajar las peticiones realizadas al finalizar las vistas del juicio. En aquel momento la Fiscalía mantuvo la petición de 22 años de cárcel para los dos principales acusados, mientras que las acusaciones particulares pidieron una pena de 25 años para ambos y de 3 años para la tercera acusada por encubrimiento. Las defensas solicitaron la absolución de todos ellos.
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