El fiscal mantiene 22 años de cárcel para los dos acusados de matar a Lukas Aguirre
El fiscal mantiene su petición de 22 años de cárcel para el presunto autor material de la muerte del joven Lukas Aguirre el día de Navidad de 2022 en San Sebastián, así como para el considerado cooperador necesario de este crimen. Una mujer también está siendo juzgada por encubridora, y el fiscal le reclama 3 años de prisión.
Tras la declaración de los tres procesados este jueves por la mañana en la Audiencia de Gipuzkoa, las partes han presentado sus conclusiones definitivas esta tarde ante el tribunal del jurado que juzga este caso.
Las acusaciones particulares que ejercen los progenitores de la víctima mantienen también los 25 años de cárcel para los dos varones, mientras que las defensas reclaman su absolución.
Todos presentarán sus informes al jurado este viernes, excepto el Ministerio Público, que lo ha hecho en esta sesión vespertina.
El fiscal no ha dado crédito a la afirmación del principal acusado, que ha dicho que la navaja de mariposa considerada el arma del crimen la habían usado para preparar las rayas de cocaína que habían consumido con frecuencia durante la madrugada del día 25 de diciembre en la discoteca en cuyo exterior tuvo lugar después el crimen.
"Era una navaja afilada como un bisturí. Para hacerse una raya mejor un DNI o una tarjeta de crédito", ha señalado el fiscal sobre el arma, que fue hallada en un contenedor y en la que apareció sangre de la víctima, aunque no ADN de los acusados.
Ha destacado que, además de un corte limpio en el cuello, el acusado le asestó un navajazo en el tórax que le atravesó el pulmón, la aurícula del corazón y el esófago, y que "fue la verdadera herida que lo mató".
Y ha considerado que el presunto autor material no podría haber matado a Aguirre sin tener como cooperador necesario al otro procesado, al que responsabiliza de haberle entregado la navaja, aunque no se sepa en qué momento lo hizo.
El fiscal ha recordado, asimismo, que el principal acusado estaba controlado con una pulsera telemática que llevaba por un caso de violencia a su expareja, "un GPS que marcaba su posición de forma casi milimétrica".
Se ha referido también al hecho de que acudiera a comisaría con ropa distinta a la que vestía esa noche y ha subrayado que "el GPS" marcó su itinerario real tras huir de la plaza Okendo: un recorrido por contenedores de basura a los que fue arrojando algunas de las prendas que llevaba en el momento del crimen, ha destacado.
"Tenemos un relato que nos permite reconstruir la historia con una fidelidad rayana en la certeza. Hemos llegado a donde hemos podido llegar, pero ha sido suficiente", ha afirmado el fiscal, que ha confeccionado una historia de los hechos con la que cree demostrado que los tres procesados estuvieron implicados en la muerte del joven Lukas Aguirre.
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