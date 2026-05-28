Familias de la escuela Pagasarribide de Bilbao se manifiestan para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas

Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun han denunciado que este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018, y aunque desde entonces se han tomado medidas, las agresiones han continuado. El Ayuntamiento de Errenteria ha informado de que al menos un miembro de la dirección de la Bertso Eskola ha respaldado al agresor, por lo que, siendo un servicio municipal y consciente de la "gravedad" de la situación, ha suspendido la actividad de la escuela.