Hezkuntza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Familias de la escuela Pagasarribide de Bilbao se manifiestan para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bilboko Pagasarribide eskolako familiek manifestazioa egin dute, geletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko
author image

EITB

Última actualización

Esta última semana al menos cuatro personas han tenido que ser atendidas en este centro bilbaíno a causa de los golpes de calor. Por ello, las familias de los alumnos y las alumnas han salido a la calle para reclamar medidas urgentes para hacer frente al calor en las aulas.

AMPAs de varias escuelas públicas de Bilbao denuncian la "dejadez institucional" para paliar los efectos de las olas de calor
Educación Bilbao Olas de calor Sociedad

Te puede interesar

Bertsozale Elkartea Errenteria Orereta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Denuncian agresiones de un profesor de Xenpelar Bertso Eskola de Orereta y el Ayuntamiento suspende la actividad del centro

Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun han denunciado que este profesor de bertsos "ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada". Recibió la primera denuncia en 2018, y aunque desde entonces se han tomado medidas, las agresiones han continuado. El Ayuntamiento de Errenteria ha informado de que al menos un miembro de la dirección de la Bertso Eskola ha respaldado al agresor, por lo que, siendo un servicio municipal y consciente de la "gravedad" de la situación, ha suspendido la actividad de la escuela.

Cargar más
Publicidad
X