Esteban sostiene que la legislatura “ha llegado a su fin” y reclama elecciones este año

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado en Bilbao que la legislatura “ha llegado a su fin” y que el “interés general” demanda la convocatoria de elecciones generales este mismo año.

Antes de participar en una jornada organizada por la Fundación Sabino Arana, Esteban ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación, que corresponde al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decidir la disolución de las Cortes. En ese contexto, ha dejado claro que el PNV no contempla impulsar una moción de censura. “No la contemplamos”, ha asegurado.

El dirigente jeltzale ha criticado que la legislatura se encuentra “absolutamente bloqueada”, sin presupuestos y “sin posibilidad de que salgan adelante”. A ello ha sumado un ambiente político marcado por “cada vez más casos judiciales”.

Según ha señalado, la propia dinámica de la justicia hará que esta situación se mantenga durante un tiempo, algo que, a su juicio, perjudica la gobernabilidad. Además, ha considerado que la llegada del verano no provocará un cambio en el escenario político actual. “Esto no lleva a ninguna parte”, ha afirmado.

Esteban ha defendido que “el interés general” exige una convocatoria electoral y ha planteado que Pedro Sánchez debería preguntarse “si al negarse a ello no está actuando desde un interés partidista y particular”.

El presidente del PNV también ha advertido de que el foco político no debe ponerse sobre los partidos que han apoyado la continuidad de la legislatura, sino sobre el propio presidente del Gobierno de España.

En ese sentido, ha apelado a la responsabilidad de todos, “sobre todo del presidente”, y le ha pedido que no actúe “como el avestruz, cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada”.

“En la última semana han pasado muchas cosas y van a pasar más”, ha vaticinado Esteban.

Por último, preguntado por la actuación del juez Santiago Pedraz en la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno de España, Esteban ha señalado que, si esos hechos se confirmaran, “no serían aceptables”.