PP: "Las encuestas en el País Vasco no son fiables"
El presidente del PP Vasco, Javier De Andrés, ha subrayado que "estamos viendo ciertas querencias que vemos en el CIS, las estamos empezando a ver en aquellas que están mandadas por el PNV".
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El presidente del EBB considera que la situación política está “absolutamente bloqueada” y cree que el “interés general” exige una convocatoria electoral. Además, descarta que su partido vaya a impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno de España.
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PSE-EE: "Estos datos ratifican que acertamos al establecer el rumbo de la acción de este gobierno"
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Sumar: "Mantenemos los niveles de apoyo; sigue existiendo el espacio de la izquierda plurinacional"
Jon Fernández, portavoz de Sumar en el Parlamento vasco, ha puesto en valor los resultados de su formación en el último EITB Focus. Ha subrayado que "los partidos políticos de este espacio estamos llamados a ofrecer un proyecto común".
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La UCO abandona la sede del PSOE tras 12 horas recabando información del caso Leire Díez
El juez Santiago Pedraz ha pasado de investigar supuestas mordidas en contratos públicos a intentar esclarecer una presunta trama para desbaratar procedimientos que afectaban al PSOE o al Gobierno de España, con supuestos pagos del PSOE a esta exmilitante socialista.