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PP: "Las encuestas en el País Vasco no son fiables"

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Euskaraz irakurri: PP: "Euskadiko inkestak ez dira fidagarriak"
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El presidente del PP Vasco, Javier De Andrés, ha subrayado que "estamos viendo ciertas querencias que vemos en el CIS, las estamos empezando a ver en aquellas que están mandadas por el PNV". 

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